Ankara Büyükşehir Belediyesi Hız Kesmeden Çalışıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bağlıca bölgesini Çevre Otoyolu'na bağlayacak yeni bulvarın çalışmalarına başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bağlıca bölgesini Çevre Otoyolu'na bağlayacak yeni bulvarın çalışmalarına başladı.



Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in dört bir tarafında sürdürdüğü yol, köprü, alt-üst geçit ve asfalt yenileme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kuzey-güney, doğu-batı aksında yeni alternatif yol bağlantılarına ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, Bağlıca bölgesini Çevre Otoyolu'na bağlayacak yeni bir bulvarın çalışmalarına başladı. Başkent trafiğini rahatlatmaya yönelik çalışmalar kapsamında yapımına başlanan ve üç gidiş, üç geliş olmak üzere toplam 6 şeritli yol üzerinde bir alt geçit, 4 bağlantı kolu ve iki de yonca kolu yapılacak. Bağlıca bölgesinde yaşayan vatandaşların şehir dışı yolculuklarına merkez trafiğine girmeden ulaşmalarını sağlayacak bağlantı yolu sayesinde Bağlıca Bulvarı, Çevre Otoyolu ile birleşecek. AŞTİ, Sabancı Bulvarı, 15 Temmuz Şehitler Bulvarı ve Bağlıca Bulvarı'nı birbirine bağlayacak yeni yol ve kavşak çalışması ile ilgili bilgi veren Fen İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, "Yapımına başlanan yolun yapılacak bir kavşakla AŞTİ Otobüs Terminali'ne bağlantısı sağlanmış olacak. Böylece otobüs giriş çıkışları için de alternatif bir yol görevi üstlenecek" açıklamasında bulundular. - ANKARA

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Mehmet Özhaseki'nin Sürpriz "Plaj Projesi" ile Başkent Mavi Şehir Olacak

AK Parti'nin Ankara Adayı Mehmet Özhaseki Mal Varlığını Açıkladı

Yeni Zelanda'daki Katliamda Caminin İçinde Olan Görgü Tanıkları Dehşet Anlarını Anlattı

İngiltere,Yeni Zelanda'daki Saldırı Sonrası Önlemlerini Artırdı: Polis, Camilerin Çevresinde Devriye Geziyor