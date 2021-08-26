Ankara Büyükşehir Belediyesi iki yeni ulaşım projesi için ihaleye çıktı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent-İncek Bulvarı'nı Niğde- Adana Çevre Yolu'na bağlayacak alternatif yeni bir bulvar ile Turan Güneş Bulvarı üzerindeki TRT Genel Müdürlüğü önüne katlı kavşağın yapımı için ihaleye çıktı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, başkentte trafik sıkışıklığının yaşandığı noktalarda hem sürücülerin can güvenliğini önceleyen hem de trafik yoğunluğunu azaltacak ulaşım projeleri hayata geçiriliyor.

Bu kapsamda, Fen İşleri Daire Başkanlığı 25 Ağustos'ta iki ulaşım projesi için ihaleye çıktı.

Eskişehir Yolu üzerindeki Bilkent Diyanet Camii Kavşağı'nı önce İncek Bulvarı'na devamında da Niğde-Adana Çevre Yolu Kavşağı'na bağlamak üzere yeni bir bulvar yapımı için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi, firmaların yoğun ilgi gösterdiği ihalenin kesinleşmesinin ardından yapım çalışmalarına başlayacak.

Yaklaşık maliyeti 54 milyon 655 bin 689 lira olan ihaleye 47 firma teklif sunarken, ihalede kırım oranı yüzde 37,48 oranında gerçekleşti. ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanan ihale sonucu, ihale komisyonunun değerlendirmesinin ardından gelecek günlerde açıklanacak.

Konya Yolu'na alternatif bulvar olacak

Konya Yolu'na alternatif bulvar olacak ve Konya Yolu'nun trafiğini rahatlatacak 11 kilometrelik bağlantı yolu, 4 gidiş 4 geliş şeritten oluşacak.

Yeni bulvar sayesinde şehir dışından gelen araçlar Konya Yolu'na (Mevlana Bulvarı) girmeden yeni bağlantı yolunu kullanarak İncek, Çayyolu, Ümitköy, Beytepe, Eskişehir Yolu, Bilkent ve Şehir Hastanesi'ne daha kolay ulaşım sağlayabilecek.

İncek Bulvarı Kavşağı'nda ayrıca ihalesi daha sonra yapılacak bir alt geçit de inşa edilecek. 4 gidiş-4 geliş şerit olarak hizmet verecek alt geçit üzerinde yer alacak sinyalize kavşak sayesinde de Çankaya Turan Güneş Bulvarı ile İncek Bulvarı yönünde ulaşım sağlanacak.

Fen İşleri Daire Başkanlığı, kentte trafik sıkışıklığının yaşandığı noktaların başında yer alan Turan Güneş Bulvarı üzerinde katlı kavşak projelerini hayata geçirdi.

Daha önce Panora önü katlı kavşak ihalesini gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, şimdi de TRT Genel Müdürlüğü önüne katlı kavşak yapımı için ihaleye çıktı.

Katlı kavşak, 2 gidiş-2 geliş şeritten oluşacak

Yaklaşık maliyeti 35 milyon 470 bin 594 lira olan TRT Genel Müdürlüğü Önü Katlı Kavşak Yapım İşi ihalesine 10 firma teklif sunarken, ihalede kırım oranı yüzde 21 oranında gerçekleşti.

Turan Güneş Bulvarı üzerinde trafiğin nefes almasını sağlayacak projeyle kesintisiz trafik akışı amaçlanırken, TRT Genel Müdürlüğü önüne yapılacak 700 metre uzunluğundaki katlı kavşak, 2 gidiş-2 geliş şeritten oluşacak.

Katlı kavşak kapsamında inşa edilecek alt geçit ile de Turan Güneş Bulvarı üzerinde araçların trafik ışıklarında beklemeden kesintisiz akışı sağlanacak.

Bölgede ikamet eden vatandaşlar, sinyalize dönel kavşaklar sayesinde Ürdün Caddesi'ne, Ürdün Caddesi yönünden de Doğukent Bulvarı ve Tapu Kadastro Kavşağı'na doğru daha kolay ulaşabilecek.