Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi

6 saat önce

Elazığ'daki deprem Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarının yola çıkması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi.

Elazığ'daki deprem

Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarının yola çıkması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Deprem, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:41 Kaynak: AA
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