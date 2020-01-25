Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi - Son Dakika

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi
6 saat önce
Elazığ'daki deprem Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarının yola çıkması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:41 Kaynak: AA
Elazığ'daki deprem
Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye araçlarının yola çıkması ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle itfaiye araçlarını Elazığ'a gönderdi.
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