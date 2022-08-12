Ankara İtfaiyesinden bir ayda 903 hayvan kurtarma operasyonu - Son Dakika
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Ankara İtfaiyesinden bir ayda 903 hayvan kurtarma operasyonu

12.08.2022 11:10
Ankara İtfaiyesinden bir ayda 903 hayvan kurtarma operasyonu

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında 903 hayvanı kurtardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, temmuz ayında 903 hayvanı kurtardı.

Yangın, deprem, sel, heyelan gibi afetlere müdahale eden itfaiye ekipleri, kimi zaman bir ağacın tepesinde mahsur kalan kediyi kurtarırken kimi zaman da insanların yaşam alanlarına giren yılanları yakalamak için operasyon düzenledi.

Havaların ısınmasıyla kurtarma vakalarının artış gösterdiği temmuzda 512 kediye dost eli uzatan ekipler 155 kuş, 110 yılan, 51 arı, 36 köpek ile kirpi, ördek ve kartal gibi farklı türlerdeki 39 hayvanı kurtardı.

Şehir hayatında az rastlanır türlerden olan yılan, kartal ve arı gibi hayvanları sağlıklı şekilde kurtaran ekipler, söndürdükleri anız yangınlarında mahsur kalan kirpilerin de imdadına yetişti.

Kovanı terk eden ve şehir içindeki ağaçlara, evlerin camlarına yerleşen "oğul arıları"nı, veteriner hekimler eşliğinde, arıcı kıyafeti giyerek kovanlara aktaran ekipler, arıları doğal yaşam alanlarına bırakılmak üzere ilgili birimlere teslim etti.

"Havaların ısınmasıyla kurtarma vakalarımız çoğaldı"

AA muhabirine, kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Salih Kurumlu yangın, trafik kazası, deprem ve sel olaylarına müdahale ettikleri gibi hayvan kurtarma ihbarlarına da aynı önemi verdiklerini söyledi.

Hayvan kurtarma ihbarlarına eğitimli ve özel donanımlı ekiplerin cevap verdiğini ifade eden Kurumlu, "Hayvan kurtarma ekiplerimiz aynen yangına gider gibi hızlı bir şekilde olay yerine giderek vakalara müdahale ediyorlar. Havaların ısınmasıyla kurtarma vakalarımız da çoğaldı. Son bir ayın istatistiğine baktığımızda 512 kedi, 36 köpek, 155 kuş, 110 yılan, 51 arı ve diğer 39 hayvanı da eklediğimizde toplam 903 kurtarma vakası olduğunu görebiliyoruz." diye konuştu.

-"Her canlı bizim için çok önemli"

Yazın artış gösteren anız yangınlarının hayvanlar için büyük tehlike oluşturduğuna işaret eden Kurumlu, hasat sonrası yakılan anızlarla binlerce hayvanın telef olduğunu belirtti. Bu nedenle anız yakılmaması gerektiğini dile getiren Kurumlu, "Anız yangınları bizim için çok önemli. Çünkü anız yangınları çok büyük olaylara sebebiyet verebiliyor. Yani büyük fabrikalara ve evlere sirayet edebiliyor." dedi.

Sıcak havalar kadar soğuk havalarda da araçlara binerken dikkatli olunmasını isteyen Salih Kurumlu, "Vatandaşlar araçlarına binmeden elleriyle tampona vurarak en azından hayvanların araç içerisinde olup olmadığını kontrol edebilirler. Eğer böyle bir şeyden şüpheleniyorlarsa hemen itfaiyeyi aramalılar." uyarısında bulundu.

Salih Kurumlu, balkonlara güvenlik için takılan filelerin özellikle kuşlar için tehlike yarattığını aktararak bunlara ayakları takılan kuşların büyük zarar gördüğünü anlattı.

Kurumlu, "Her canlı bizim için çok önemli. Vatandaşlarımız karşılaştıkları vakalarda mutlaka itfaiye ile iletişime geçsinler." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara İtfaiyesinden bir ayda 903 hayvan kurtarma operasyonu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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