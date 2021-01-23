Ankara Büyükşehir Belediyesi, kalacak yeri olmayanlara barınma evi açtı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), kış aylarında sokakta kalan evsizleri barınma evlerinde misafir ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ulus'tan sonra Dışkapı'da Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde açılan barınma evi, 365 gün 24 saat ücretsiz hizmet verecek.

Barınma evlerinde hafta içi sabah ve akşam yemeği verilecek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonları ise 3 öğün yemek imkanı sunulacak.

Televizyon, dinlenme odaları, berber, çamaşırhane, temiz kıyafet ve 24 saat sıcak su hizmetinin de verildiği barınma evlerinden, ihtiyaç sahibi olanlar da bireysel başvuruda bulunarak yararlanabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, "Ankara'mızda hava sıcaklıkları bir hayli düştü. Kimsenin dışarıda kalmasına gönlümüz razı değil. Sokakta kalan vatandaşlarımızı Başkent 153 hattımızdan lütfen bize bildirin." açıklamasında bulundu.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek ise soğuk havaların kimsesizleri zor durumda bıraktığını belirterek, barınma evleriyle ilgili şu bilgileri verdi:

"Dışkapı'da yeni açılan barınma evimiz 92 yatak kapasiteli. Pandemi koşullarından dolayı 51 vatandaşımıza hizmet veriyoruz. Barınma evlerine, genellikle kimsesiz ve kalacak yeri olmayanlar özellikle kış mevsiminde kalmak için geliyor. Vatandaşlarımızın önce banyo sonra da tıraş ihtiyaçlarını karşılıyor sonra da kendilerine temiz kıyafetler veriyoruz. Ulus'taki barınma evi ile birlikte 170 kişilik bir yatak kapasitemiz mevcut ancak Kovid-19 salgını nedeniyle 100 kişiyi ağırlıyoruz."