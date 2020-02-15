Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarında bitki satış mağazaları açacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarında bitki satış mağazaları açacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarında bitki satış mağazaları açacak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü yerli üreticilerden aldığı bitkileri, başkentin farklı noktalarında açacağı bitki satış mağazalarında satışa sunacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kentin çeşitli noktalarında bitki satış mağazaları açacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA Altınpark İşletmeleri Peyzaj Müdürlüğü yerli üreticilerden aldığı bitkileri, başkentin farklı noktalarında açacağı bitki satış mağazalarında satışa sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yerli üreticilerin desteklenmesini önceleyen Büyükşehir Belediyesi, yerli bitki ve çiçekleri de üreticiden tüketiciye aracısız ulaştırmayı amaçlıyor. Bu kapsamda başkentin farklı noktalarında modern konseptle açılacak bitki satış mağazalarında, yerli üreticilerden alınacak yazlık ve kışlık bitkiler yer alacak.

Yerli üreticilerden alınacak 200'den fazla iç ve dış mekan bitkisiyle bahçe araç ve gereçlerinin satışa sunulacağı bitki satış mağazalarında ayrıca kişiye özel peyzaj hizmeti de verilecek, butik çiçekçilerle de anlaşmalar yapılacak.

ANFA Peyzaj Müdür Yardımcısı Bünyamin Doruk, bitki satış noktalarına ilişkin, "Daha geniş ürün yelpazesi ile yerli üreticiden aldığımız bitkileri halkımıza ulaştıracağız. Vatandaşlarımıza en kaliteli ve en uygun fiyatlı hizmeti vereceğiz. Adres noktalarını belirlemeye çalıştığımız satış mağazalarımıza vatandaşlarımız otomobilleri ile rahatça ulaşabilecek. Alışverişin ardından keyifli vakit geçirmeleri için de sosyal alanlar yapacağız. Butik çiçekçilerimizi de buralara davet edip piyasadaki haksız rekabeti önleyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:08 Kaynak: AA
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