Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay ertelediğini duyurdu - Son Dakika

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Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay ertelediğini duyurdu
6 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarını 2 ay süre ile ertelediğini duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarını 2 ay süre ile ertelediğini duyurdu.
Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Korona virüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA
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