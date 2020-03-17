Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay ertelediğini duyurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay ertelediğini duyurdu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay ertelediğini duyurdu

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarını 2 ay süre ile ertelediğini duyurdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi kiracılarının borçlarını 2 ay ertelediğini duyurdu, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, korona virüs ve salgın hastalıklara karşı alınan önlemler kapsamında, ödeme güçlüğü çeken kiracılarının borçlarını 2 ay süre ile ertelediğini duyurdu.


Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "Korona virüs sürecinde yaşanan gelişmeler sebebiyle ödeme güçlüğü çeken kiracılarımız için belediyemizin kira alacakları bugünden itibaren ilk etapta iki ay süreyle ertelenmiştir" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 12:09 Kaynak: İHA
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