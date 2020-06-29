Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay'a cami yapacak - Son Dakika

Projesi Diyanet Vakfı tarafından yapılan Kızılay'daki cami için ilk adım atıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında Kumrular Sokak ile Necatibey Caddesi'nin kesişiminde bulunan alana cami yapılması için protokol imzalandı.



Yaklaşık 4000 metrekarelik alana yapılacak olan 1500 kişi kapasiteli cami için Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Diyanet Vakfı arasında protokol imzalandı. Cami, Kumrular Caddesi ile Necatibey Caddesi kesişimine yapılacak.



Dolmuş depolama alanı da yapılacak



Yapılan protokole göre caminin bulunduğu alana çok amaçlı salon, abdesthane, kafeterya ve satış alanları da yapılacak. Alanın zemin altı üç katı ise dolmuş depolama alanı ve otoparkı olarak Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek. Bölgeyi otopark ve depolama alanı olarak kullanacak olan dolmuş esnafı, Güvenpark'tan yolcu alabilecek. Bu sayede Güvenpark'taki yeşil alan bölgesi yaklaşık 2000 metrekare artacak, parka 241 yeni ağaç dikilecek.



Kızılay'a yapılacak cami için proje çalışmaları ile ilgili hazırlıkların sürdüğü süreç 18 ay içinde tamamlanacak. Caminin, 2021 yılı sonuna kadar bitirilerek ibadete açılması planlanıyor. - ANKARA