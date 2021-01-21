Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nı yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunacak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nı yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunacak

21.01.2021 10:35
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nı yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunacak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere, aylık 100 liradan kiraya verileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarının yenilenerek, ekonomik durumu olmayan 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlere, aylık 100 liradan kiraya verileceğini bildirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal konutlar için başvuru süresinin 1 Şubat'a kadar uzatıldığı, kura çekiminin ise 10 Şubat'ta yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, Mamak Eserkent Sosyal Konutlarındaki 1+1 büyüklükteki 400 ev için ihtiyaç sahibi 65 yaş üstü vatandaşlar ve yeni evli çiftlerin yoğun ilgi gösterdiği aktarıldı.

Başvuru için aylık gelirin 3 bin lirayı geçmemesi gerektiği, eşlerin üzerinde herhangi bir gayrimenkul olmaması şartının arandığı ifade edilen açıklamada, başvurularda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma koşulunun da bulunduğu kaydedildi.

Başvuru sahiplerinden ayrıca, ikametgahlarının en az 6 ay öncesinden itibaren Ankara'da olduğunu belgelemesinin isteneceği aktarıldı.

Mamak Eserkent Sosyal konutları için vatandaşların, "https://www.ankara.bel.tr/genel-sekreter/genel-sekreter-yardimcisi/ozel-projeler-ve-donusum-dairesi-baskanligi/mamak-eserkent-sosyal-tesislerinde-tahsis-islemleri" internet adresi üzerinden form doldurması ya da Özel Projeler ve Dönüşüm Daire Başkanlığı 18 numaralı bankosundan başvuru yapabileceği bildirildi.

Mansur Yavaş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Eserkent Sosyal Konutları'nı yenileyerek aylık 100 liradan kiraya sunacak - Son Dakika


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