Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bayramlaşma
Son Dakika Politika Haber

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bayramlaşma

44 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında grupları adına konuşan üyeler, Ankaralıların Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bayramlaşma, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında grupları adına konuşan üyeler, Ankaralıların Kurban Bayramı'nı kutladı.
Ağustos ayı Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısının 5. oturumunu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın katılmaması nedeniyle Başkanvekili Fatih Ünal yönetti. Yaklaşık yarım saat süren toplantıda, imar ve plan değişikliklerini içeren 32 madde kabul edildi.
Toplantıda Ünal'ın yanı sıra CHP'li üye Haydar Demir ve AK Parti'li üye Mualla Varol söz alarak Kurban Bayramı'nın huzur ve mutlulukla geçmesi temennisinde bulundu.
Belediye Meclisinin bir sonraki toplantısının 9 Eylül saat 18.00'de yapılması kararıyla oturum sona erdi.
Toplantı sonunda Meclis üyeleri bayramlaştı.
Kurban Bayramı, Mansur Yavaş, Ankara, Politika

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB paylaştı! Trafik yoğunluğu yüzde 8'e düştü
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Kurban Bayramı Mesajı Son dakika! Erdoğan'ın Kurban Bayramı mesajında operasyon sinyali: Zaferlere yenisini ekleyeceğiz Devlet Bahçeli'den bayram mesajı: Birbirimize sırt çevirmek tarihi bir yanlıştır

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 12:06:53. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisinde bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]