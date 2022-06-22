Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'in kullandığı ve 50 ay sonra geri alınan cipi canlı yayında 1,8 milyon TL'den satışa sunacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'in kullandığı ve 50 ay sonra geri alınan cipi canlı yayında 1,8 milyon TL'den satışa sunacak

22.06.2022 16:05

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ısrarla iade etmesini istediği ve ancak 50 ay sonra geri alabildiği zırhlı cipi açık ihaleyle satacak. Canlı yayınlanacak ihalede 2013 model 8 silindirli lüks cip, 1,8 milyon TL tahmini bedelle satışa sunulacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) israfla mücadele uygulamaları doğrultusunda geçmiş yönetim döneminde alınan yüksek maliyetli lüks araçları birer birer satışa çıkarıyor. ABB son olarak eski Belediye Başkanı Melih Gökçek'ten ısrarla istenen ve 50 ay sonra geri alınan belediyeye ait 1 adet lüks zırhlı arazi aracını yarın ihaleyle satacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'in kullandığı cipi 1,8 milyon TL bedelle canlı yayında satacak

CİPİN TAHMİNİ BEDELİ 1 MİLYON 871 BİN TL

Melih Gökçek tarafından ASKİ kaynaklarıyla 2013 yılında satın alınan ve geçen yıl Aralık ayında teslim edilen Toyota Land Cruiser marka cip, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından 1 milyon 871 bin 122 TL muhammen bedelle yarın açık teklif yöntemiyle satışa çıkarılacak. 2013 model siyah renk, Toyota Land Cruiser zırhlı cip 8 silindirli 4,5 litrelik motora sahip.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'in kullandığı cipi 1,8 milyon TL bedelle canlı yayında satacak

CANLI YAYINLANACAK

Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 1. Kat Encümen Toplantı Salonu'nda saat 14.00'te yapılacak ihale, ABB TV ve Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, eski yönetim döneminde satın alınan 3 adet lüks aracı da açık ihale yöntemiyle satmıştı.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'in kullandığı ve 50 ay sonra geri alınan cipi canlı yayında 1,8 milyon TL'den satışa sunacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Melih Gökçek'in kullandığı ve 50 ay sonra geri alınan cipi canlı yayında 1,8 milyon TL'den satışa sunacak - Son Dakika
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