Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Kitap İstasyonu'nu hizmete açtı - Son Dakika

- Ankara Büyükşehir Belediyesi Metro Kitap İstasyonu'nu hizmete açtı

ANKARA - EGO Genel Müdürlüğü, kitap okuma alışkanlığını artırmak amacıyla mini kütüphane modeli EGO Metro Kitap İstasyonu'nu Başkentlilerle buluşturdu. Vatandaşlar Kızılay Metro İstasyonu içerisinde tren maketinden yapılan kitap istasyonundan T.C. kimlik ve telefon numarasıyla kayıt yaptırarak ücretsiz kitap alabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, vatandaşları kitap okumaya teşvik etmek ve metro seyahatleri süresince verimli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla EGO Metro Kitap İstasyonu'nu hizmete açtı.

İlki Kızılay Metro İstasyonu'nda kurulan EGO Metro Kitap İstasyonu, hafta için 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Kızılay Metro İstasyonunda yer alan mini kütüphaneden tüm vatandaşlar T.C. kimlik ve telefon numarasıyla kayıt yaptırarak ücretsiz kitap alabilecek. Bir aylık okuma süresini tamamlayan vatandaşlar, aldıkları kitabı iade ederek yeni bir kitap için başvuru yapabilecek.

EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Daire Başkanı Serdar Yeşilyurt ve Metro Destek Hizmetleri Şube Müdürü Zeliha Kaya'nın da katıldığı Metro Kitap İstasyonu açılışına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. 'Al, Oku, Bırak' sloganı ile kitaba ulaşımı kolaylaştıracak mini kütüphane modelini hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını ifade eden EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, şunları kaydetti:

"Maalesef ülkemizde kitap okuma oranı oldukça düşük. Bu projeye başlarken hedefimiz vatandaşlarımızı okumaya teşvik etmekti. En azından metro seyahatlerinde kitap okuyabilme imkanı sunmaktı. Vatandaşlarımızın hemen ulaşabileceği, sanki evindeki kütüphanesinden alıyormuş gibi rahatça ulaşabileceği bir ortam sağlamak istedik. Yer olarak da insan hareketliliğinin en yoğun olduğu ve merkezi bir konumda bulunan Kızılay Metro İstasyonunuzu seçtik. Bu lokasyonda ayrıca yer altından giden ilk hafif raylı sistem hattı olan ANKARAY geçiş alanı da bulunuyor. Kitap İstasyonu olarak kullanılan bu vagon, 2010 yılında Ankara Festivali için yapılan Bombardier treninin maketidir. Bu maketi kütüphane şeklinde düzenledik. Bu projeyle, Ankara halkına ücretsiz ve kolay ulaşılabilir küçük bir kütüphane hizmeti sunulmuş olacak. Büyükşehir Belediyemizin yayınları da bu sayede vatandaşlarımıza daha kolay ulaştırılacak."

Metro Kitap İstasyonu'na isteyen vatandaşların kitap bağışı da yapabileceğini vurgulayan Alkaş, 7'den 70'e herkesi kitap okumaya davet etti. EGO Metro Kitap İstasyonu'nun açılmasının ardından kitapları inceleyen Başkentliler, yeni hizmet için Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

EGO Metro Kitap İstasyonu hizmetini değerlendiren vatandaş Hasan Alan, "Bu uygulamayı çok yararlı buldum. Ben de kitap okumayı çok seviyorum ve her kitabı satın alamıyorum. Bu sayede her türlü kitaba buradan kolayca ulaşabileceğim" ifadelerini kullandı.