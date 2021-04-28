Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda temizlik çalışması başlattı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki 1300 mezarlıkta, kapsamlı temizlik ve bakım çalışması başlattı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Mezarlıklar Daire Başkanlığı ve ANFA Genel Müdürlüğü'nün koordinasyonundaki çalışmalar kapsamında, 20 ekipteki toplam 120 personel, mahalle, köy ve şehit mezarlıkları dahil 410 mezarlığın temizlik işlerini tamamladı.

Ekipler, Altındağ, Ayaş, Beypazarı, Çankaya, Çubuk, Gölbaşı, Güdül, Haymana, Kahramankazan, Keçiören, Kızılcahamam, Mamak, Polatlı, Pursaklar, Sincan, Şereflikoçhisar ve Yenimahalle ilçelerindeki mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Mezarlıklarda yabani ot temizliğinden tırpan işlerine, ağaç budamasından ilaçlamaya kadar birçok çalışma yapan ekipler, Ramazan Bayramı'na kadar Akyurt, Bala, Çamlıdere, Elmadağ, Evren, Kalecik ve Nallıhan ile birlikte tüm mezarlıkların temizlik ve bakım işlerini tamamlayacak.

Bu arada, il sınırları içerisindeki mezarlıkların, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" nedeniyle Ramazan Bayramı sonrasında ziyarete açılacağı bildirildi.