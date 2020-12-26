Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personelin maaşı en az 3 bin 100 TL olacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Twitter hesabından belediye çalışanlarının maaşına ilişkin açıklama yaptı.

Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yılbaşıyla birlikte belediyemizde görevli mesai arkadaşlarımızın maaşının en az 3100 TL olmasına karar verdik. Tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyor, aldığımız kararın şimdiden hayırlı olmasını diliyorum."

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDE DE ASGARİ ÜCRET 3 BİN 100 TL OLACAK

Öte yandan, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile belediye çalışanlarına vereceği asgari ücretin 3 bin 100 TL olacağını duyurmuştu.