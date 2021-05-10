Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde çimden gübre üretimi başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi iştiraki BELKA A.Ş, park ve bahçelerde biçilen çimlerden organik gübre üretmeyi başardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, tasarruf odaklı hizmet anlayışını tüm birimlerde her geçen gün daha da yaygınlaştırıyor. Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi'ne getirilen çimler, "komposlama" yöntemiyle organik gübreye dönüştürülüyor. Yıllık en az 4 milyon TL tasarruf sağlayacak uygulamayla elde edilen doğal gübre dinlenme alanlarında gübre olarak kullanılacak.

Çevreci ve doğal gübre üretimi

BELKA Hasan Yalçıntaş Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Merkezi'nde yer alan Geri Dönüşüm, Çevre ve Atık Bertaraf Tesisi'ne getirilen çimler, "komposlama" yöntemiyle organik gübreye dönüştürülmeye başlandı. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan mayalama yöntemiyle elde edilen organik gübreler, Büyükşehir Belediyesine ait dinlenme alanlarında yeniden gübre olarak kullanılacak. Gübre üretimi sırasında oluşan 80-90 dereceye ulaşan sıcak hava ve tesisin çatısında yer alan güneş panelleri sayesinde seracılık yapmayı da planladıklarını belirten BELKA A.Ş. Genel Müdürü Dursun Çiçek, "Tesisin içine güneş panelleri de yaptık. Temiz enerjiyi kullanarak soyu tükenmiş endemik bitkilerin yeniden canlandırılması için Ankara'daki üniversitelerimiz ile iş birliği yapacağız. Tesisimiz yatırımcıya açık. Komposlama makineleri ile havyan atıkları da dönüştürülebiliyor. Amacımız Ankara'ya böylesi teknolojik tesisleri kazandırmak. Toprakta yetişen hiçbir şeyi ziyan etmemeliyiz. İhtiyaç fazlası organik gübreler vatandaşlara yarı fiyatına satılacak. Büyükşehir'in yıllık gübre ihtiyacını biz karşılayacağız. En az 4 milyon TL tasarruf edeceğiz" dedi. - ANKARA