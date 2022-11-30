AK Partili Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'den meclis toplantısında şok el hareketi: Her işiniz yarım böyle anasını satayım

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin 'Kasım Ayı Meclis Toplantısı' 15. birleşim 3. oturumu ilginç anlara sahne oldu. Oturuma katılan AK Partili Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Metin Akdemir'in yaptığı el hareketi sosyal medyanın gündemine oturdu.

MECLİS ÜYELERİNE EL HAREKETİ YAPTI

Akdemir'in bir konu hakkında konuştuğu esnada diğer meclis üyelerine el hareketi yaparak, "Her işiniz yarım böyle anasını satayım" dediği görüldü. Aynı toplantıda Akdemir ile Mansur Yavaş arasında, "Özel kalemden ortağınızın oğluna iş verdiniz" tartışması yaşanmıştı.

"RAKAMLARDA HATA VARSA NAMUSSUZUM" DEMİŞTİ

Öte yandan Metin Akdemir, geçtiğimiz hafta başka bir olayla gündeme gelmişti. Belediye faaliyetlerini eleştirmek için tablolarla birlikte kürsüye çıkan Metin Akdemir, "Rakamlarda hata varsa namussuzum" demişti. Akdemir'in yanlış hesap yaptığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı. Rakamları yanlış topladığı anlaşılan Akdemir gülmekten kendini alıkoyamamıştı. Meclisteki üyeler de Akdemir'e uzun süre gülmüştü.

İBB'DE DE KÜFÜR TARTIŞMASI YAŞANMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nde de geçtiğimiz gün küfür tartışması yaşanmıştı. AK Parti'li bir meclis üyesinin CHP'li Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli'ye küfrettiği öne sürülmüştü. CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı, küfreden meclis üyesinden özür dilemesini istemişti. AK Parti Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş, Hançerli'ye küfredilmediğini belirterek yanlış anlamadan dolayı özür dilemişti.