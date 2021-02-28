Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu

28.02.2021 13:53

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi eserlerinin kalıcı listeye dahil edilmesini sağlamak için bir ilke imza atarak Türkiye'de ilk kez "UNESCO Birimi" oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'nde bulunan tarihi eserlerinin kalıcı listeye dahil edilmesini sağlamak için bir ilke imza atarak Türkiye'de ilk kez "UNESCO Birimi" oluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı tarafından başlatılan çalışma kapsamında görev alacak olan UNESCO birimi personeli, "Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması" konulu eğitime katılarak sertifikalarını aldı. Kurulan birimde görev alan uzman personel, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü geçici listesinde bulunan "Gordion Antik Kenti, Beypazarı, Hacı Bayram ve Augustus Tapınağı'nın olduğu bölge, Arslanhane Camii'nin tavan işlemeleri ve Tuz Gölü"nün daimi listeye alınması için çalışacak. UNESCO Birimi ayrıca eğitim, bilim, kültür ve bilginin geliştirilmesi, soyut ile somut kültürel varlıkların korunması, sağlıklaştırma, bağlantılı kurumlar ve medya ile diyalog ve iş birliği sağlayarak halkı UNESCO'nun hedefleri, programları ve etkinlikleri hakkında bilgilendirecek.

"Ankara'nın UNESCO'nun geçici listesinde 5 tane doğal ve kültürel varlığı var"

UNESCO Birimi'nin Türkiye'de ilk kez resmi olarak Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde kurulduğunu açıklayan Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, "Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın onayıyla Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığımız bünyesinde UNESCO Birimi oluşturduk. Bu birimde görev alan arkadaşlarımız alanlarında uzman ve sorumluluk disiplinine sahip. Arkeolog, sanat tarihçi ve restorasyon konusundaki uzman arkadaşlarımız Ankara'daki kültür ve doğal varlıkları koruma konusunda aktif rol alacak. Ankara'nın UNESCO'nun geçici listesinde 5 tane doğal ve kültürel varlığı var. Gordion Antik Kenti, Beypazarı, Hacı Bayram ve Augustus Tapınağı'nın olduğu bölge, Arslanhane Camimiz, bir de Tuz Gölü listede mevcut. Temel hedefimiz Ankara'yı UNESCO'nun kalıcı listesine alabilmek" dedi.

Ankara'nın tarihi değerlerinin UNECSO'nun kalıcı listesinde temsil edilmesinin önemine dikkat çeken Ödemiş, "Ankara geçmişte pek çok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve Anadolu'da yaşayan tüm medeniyetlerin izlerini içerisinde barındırmıştır. Barındırdığı eserleri günümüze kadar taşıyan Ankara'nın da mutlaka UNESCO'nun kalıcı listesinde temsil edilmesinin bir Başkent olarak, Ankara için önemli ve zorunlu olduğunu düşünüyoruz. Oluşturduğumuz birim Ankara'daki süreçleri kurumsal olarak takip edecek" dedi.

Büyükşehir uluslararası eğitim programına katıldı

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı personeli, Ankara İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün yönetimindeki SARAT Projesi kapsamında Koç Üniversitesi ve Koç Üniversitesi Anadolu Medeniyetleri Araştırma Merkezi ve Uluslararası Müzeler Konseyi İngiltere Şubesi iş birliğiyle hazırlanan "Arkeolojik Varlıkların Korunması ve Kurtarılması" konulu online eğitime katıldı. Mimar ve mühendislerden oluşan ekip, 2 ay süren yüksek lisans düzeyindeki eğitimlerini tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Personele sertifikalarını veren Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, kendisinin de katıldığı eğitim programına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bu eğitim çalışması dünyada ve Türkiye'de bir ilktir. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitim online olarak verildi. Eğitimleri tamamlayarak sınavlara girdik ve başarıyla eğitim sürecini bitirdik. Konular sadece arkeolojik varlıkların kurtarılması değil. Aynı zamanda bunların uygulamasına yönelik pratik eğitim de verildi. Ankara'daki kadim mirası gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Öyle bir miras ki yok olduğu zaman yerine koyma şansımız yok."

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Kültür Mirası, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde Türkiye'nin ilk UNESCO Birimi kuruldu - Son Dakika


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