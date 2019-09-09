Ankara büyükşehir belediyesi'nden aşure ikramı
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 02:45 Kaynak: DHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.
Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi. EGO Genel Müdürlüğü'nün mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, vatandaşlar ile belediye çalışanlarına ikram etti.
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