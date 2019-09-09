Son Dakika Haberleri: Ankara büyükşehir belediyesi'nden aşure ikramı
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Ankara büyükşehir belediyesi'nden aşure ikramı

28 dakika önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramıAnkara Büyükşehir Belediyesi'nce, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nce, Muharrem ayı nedeniyle vatandaşlara aşure ikram edildi.

Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi. EGO Genel Müdürlüğü'nün mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, vatandaşlar ile belediye çalışanlarına ikram etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR ANKARA, (DHA)

Ankara büyükşehir belediyesi'nden aşure ikramı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 03:08 Kaynak: DHA
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