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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.


Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı "Muharrem Ayı" nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile Belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi.


EGO'nun mutfağında pişirilen aşureyi, kazanın başına geçen EGO Genel Müdürü Nihat Alkaş, kendi elleriyle ikram etti. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 07:11 Kaynak: İHA
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