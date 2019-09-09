Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı
59 dakika önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramıANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 08:43 Kaynak: İHA
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı
ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.
Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı " Muharrem Ayı" nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile Belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi.
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