Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden aşure ikramı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 31 Ağustos'ta başlayan Muharrem Ayı nedeniyle aşure ikramında bulundu.

Birlik beraberlik ve dayanışmanın en güzel örneğinin yaşandığı " Muharrem Ayı" nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası, önünde kurulan stantlarda vatandaşlar ile Belediye çalışanlarına aşure ikramı gerçekleştirildi.