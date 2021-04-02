Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret

02.04.2021 15:05
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti Aydın'da bir takım ziyaretlerde bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi heyeti Aydın'da bir takım ziyaretlerde bulundu. Ankara heyeti, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başarılı kırsal kalkınma modelini inceledi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kalkınma modeli ve hizmetleri Ankara'dan da ilgi gördü. Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin başta kırsal kalkınmadaki çalışmaları olmak üzere Otizm Destek Merkezi ve diğer tesisleri hakkında bilgi edinmek üzere Aydın'a geldi. Heyeti makamında kabul eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Özlem Çerçioğlu, yapılan çalışmalardan elde edilen deneyimleri ve bilgi birikimini tüm kurumlar ile paylaşmaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Başkent Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği gibi örnek bir modelin yer aldığını ve kırsal kalkınmada Atatürk'ün bu projesinden ilham aldıklarına dikkat çekti.

Heyet, makam ziyaretinin ardından ilk olarak Sevgi Evleri'nde inceleme yaptı. Sevgi Evleri'nin konukları ile sohbet eden heyet, ilgili personeller tarafından işleyiş hakkında bilgilendirildi. Sevgi Evleri ziyaretinin ardından Otizm Destek Merkezi'ni ziyaret etti. Destek Merkezi'ni ilgiyle inceleyen heyet, sınıfları tek tek gezdi işleyiş hakkında bilgi edindi.

Tarımsal kalkınmada öncü kent

Kırsal kalkınmada öncü rol üstlenen Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin deneme sahaları ve seralarında devam eden ziyaret kapsamında Sultanhisar'daki AYSERA, Yenipazar'daki Yerel Tarım Ürünleri Deneme Sahası ve Bozdoğan'daki Yerel Tarım Ürünleri Serası'nda incelemeler yapıldı. Örnek modellerin çoğalmasında bilgi ve deneyim paylaşımının önemine dikkat çekilen ziyaretlerde seralardaki ürünlerin halk ulaşması ve çiftçilerin ürün yelpazesinin genişletilmesi konuları ele alındı.

Büyükşehir'in hayvancılık projeleri tek tek incelendi

Büyükşehir'in hayvancılık alanındaki yaptığı çalışmalar ve projeler hakkında incelemelerine devam eden Ankara heyeti; Koçarlı'daki Sakız Koyunu Üretim Çiftliği, Çine'deki Ege Et Fabrikası, İncirliova'daki Çiftçi Merkezi ve 15 şubesi bulunan Halk Ege Et mağazalarının Mimar Sinan Şubesi'ni ziyaret etti.

"ABB'nin tarım ve hayvancılık üzerine kurduğu başarılı bir sistem var"

Aydın ziyareti hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Faruk Çınkı, "Yaptığımız incelemelerden edindiğimiz izlenimleri Ankara'daki projelerimize yansıtmayı düşünüyoruz. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın özellikle üzerinde durduğu ve Ankara'nın kırsalındaki kalkınmanın, bu incelemelerimizden edindiğimiz deneyimlerle daha kısa sürede ve daha hızlı şekilde olmasını hedefliyoruz. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin tarım ve hayvancılık üzerine kurduğu başarılı bir sistem var. Kooperatifleşmenin ısrarla desteklemesi ve bu sistemle birleştirilmesi sonucunda aracısız bir işleyiş kurulmuş olması dikkate değerdir. Ziyaretlerimiz esnasında gösterilen misafirperverlik için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi Fenerbahçeli Mesut Özil ve arkadaşına saldıran çeteye 100 yıl hapis cezası verildi İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı İstanbul'da hafta sonu kısıtlaması öncesi trafik yoğunluğu yüzde 70'e ulaştı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Miras tartışmasında kan aktı! Gelinini öldüren kayınpeder, 4 yeğenini de yaraladı Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Dünya Şampiyonu olan down sendromlu judocu, AK Partili vekili bir saniyede tuşladı! O anlar kamerada Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Çorumlu talihli, 5 TL'lik kazı kazan kartından 200 bin TL kazandı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Koronavirüse yakalanan oyuncu Ceren Yılmaz hastaneye kaldırıldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ölümler başladı! Beyni çürüten gizemli hastalık bir ülkeyi esir aldı Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 3. kez hamile olduğunun müjdesini verdi
Son dakika: AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu Son dakika: AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu         
16:09
Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak Türkiye'ye yönelik felaket tellallığına devam eden Cem Uzan, bu kez de kahinliğe soyundu: Dolar 20 lira olacak         
15:28
Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı Arkadaşını öldürüp gömen adam, yakalandığı anda canına kıydı         
15:20
Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak Değişen risk haritası sonrası ilk hafta sonu! 58 şehirde vatandaşlar sokağa çıkamayacak         
15:11
Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi Yürek burkan tesadüf! Otizmli oğlu olan anne, Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde toprağa verildi         
14:28
Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı Şarkıcı Ege'nin büyük şansızlığı: Koronavirüse yakalandı, vücudunda kitle tespit edildi, kaldığı otelde yangın çıktı         
14:14
Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı Bakan Soylu dertlerine derman oldu! Yüzde 50 şartı kalktı, günlük otobüs sefer sayısı 900'e çıktı         
14:09
Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı Karısı ile bastığı adamı yatak odasına kilitledi! Canını kurtarmak isteyen adam camdan atladı         
13:58
Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı Fenerbahçe'nin ve Milli Takım'ın eski futbolcusu Ümit Özat, FETÖ'den ifadeye çağrıldı         
13:22
Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi Üç penisle dünyaya gelen bebek ameliyat edildi         
12:43
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, aylık maaşının 200 bin lira olduğu iddialarıyla ilgili suskunluğunu bozdu         
12:28
Bakan Selçuk'un Bakan Selçuk'un "Koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebine yanıtı Twitter'da gündem oldu         
11:44
Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti Ceza kesilen sürücü, içi yolcu dolu minibüsünü bırakıp gitti         
11:21
Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin Beyza'yı döverken bir de arkadaşlarını aramış: Birazdan tecavüz edeceğim, iyi izleyin         
11:17
Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, Genç kızı muşta ile kanlar içerisinde bırakan cani, "Birine benzettim" diyerek kendisini savundu         
11:11
İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu İki eltinin kaçtığı yufkacı Muammer Ay, canlı yayına bağlanıp kendini savundu         
09:42
Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı Hadise ve Kaan Yıldırım evlilik kararı aldı, harekete geçen kayınvalide kiracısına haber yolladı         
08:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2021 16:22:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Aydın'a ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei