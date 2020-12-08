Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borç yapılandırılması imkanı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borç yapılandırılması imkanı

08.12.2020 23:04
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borç yapılandırılması imkanı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların belediyeye olan borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırmaya başladı.

Yapılandırmadan yararlanmak isteyen mükellefler, "https://yapilandirma.ankara.bel.tr" adresinden online ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosundan 31 Aralık tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunabilecek. 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek. Yapılandırma ile ilgili vatandaşlara çağrıda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların başvurularının ise evlerinden alınacağını söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda Büyükşehir Belediyesine borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağlıyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7256 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükellefler, 31 Ağustos 2020 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ile birlikte diğer cezaları yapılandırabilecek.

Yapılandırma fırsatından yararlanmak isteyen Başkentliler, 31 Aralık 2020 tarihine kadar yapılandırma başvurularını "https://yapilandirma.ankara.bel.tr" adresinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabilecek.

Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekirken, "(0312) 507 14 75-88-94 ya da (0312) 507 18 57" numaralı telefonları arayarak da daha detaylı bilgi alınabilecek.

Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları 2'şer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek. İlk taksiti zamanında ödeyen vatandaşlar, ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerinin tamamını ödemeleri halinde ise Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak. Vergi aslına bağlı cezaların tamamı silinirken vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük cezalarının yüzde 50'si silinecek. Yapılandırma başvurusundan sonra peşin ödemelerde de Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutarda mükelleflere yüzde 90 oranında indirim imkanı sağlanacak.

7256 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

Harcamalara katılma payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar, Katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar, Belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışı, irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklı ödenmeyen borçlar ile bunlara bağlı gecikme zammı, gecikme faizi borçları, ASKİ'ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borç yapılandırılması imkanı
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borç yapılandırılması imkanı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Aralık, Vergi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden borç yapılandırılması imkanı - Son Dakika


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