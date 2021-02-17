Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği

17.02.2021 16:45

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği Kentin en ücra noktalarında özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre 15 ilçe belediyesine...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği

ANKARA - Kentin en ücra noktalarında özellikle kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarına yönelik besleme çalışmalarını artıran Ankara Büyükşehir Belediyesi, merkez ve çevre 15 ilçe belediyesine ayrı ayrı 1'er ton mama desteği sağladı. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Başkent'te gönüllü hayvanseverler tarafından kurulan 17 barınağa 10 ton kömür yardımında da bulundu.

Hava sıcaklığının düşmesiyle besleme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, etkili olan kar yağışı ve hava sıcaklığının düşmesi sonrası 15 merkez ve çevre ilçe belediyesine ayrı ayrı 1'er ton kedi ve köpek maması desteği sağladı.

Sokak hayvanları için iş birliğinin önemli olduğu belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şenel, "Büyükşehir Belediyesi olarak kış aylarının en soğuk zamanlarını yaşadığımız şu günlerde sokak hayvanlarının beslenmesinde kullanılmak üzere kırsalda bulunan ilçelere kedi ve köpek maması desteğinde bulunuyoruz. Sokak hayvanlarının mağdur olmaması için paydaşlarımızla iş birliğimiz artarak devem edecek" dedi.

17 noktaya 10 ton kömür yardımı

Sokak hayvanlarının ısınma problemini de göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, gönüllüler tarafından kurulan barınaklara mevsiminde kullanılması için kömür yardımında da bulundu. Kış mevsiminin etkisini göstermesi üzerine harekete geçen Büyükşehir Belediyesi; Mamak, Gölbaşı, Haymana, Elmadağ ve Sincan başta olmak üzere toplam 17 noktaya 10 ton kömür yardımı yaptı.

Büyükşehir Belediyesinin mama desteğinden yararlandıklarını ifade eden Yenimahalle Belediyesi Veteriner Hekimi Kerem Sındır düşüncelerini, "Büyükşehir Belediyesi ile Yenimahalle Belediyesi olarak sürekli diyalog halindeyiz. Özellikle mama ve kısırlaştırma çalışmalarında destek alıyoruz. Pandemi sürecinde zorlu şartlarda aç kalan kedi ve köpekler için besleme çalışması yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi bu konularda bize çok destek oluyor. Birlikte çalışmaktan çok mutluyuz" sözleriyle paylaştı.

Beypazarı Belediyesi yetkilisi Mesut Diri, "Soğuk havalarda Büyükşehir Belediyesi gerek mama gerekse sağlık konularında bize destek oluyor. Belediyemize çok teşekkür ederiz" derken, Çubuk Belediyesi yetkilisi Fahrettin Elvan da, "Büyükşehir Belediye Başkanımıza katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Kış günü sokakta yaşayan hayvanlara birlik ve beraberlik içerisinde besleme çalışması yapıyoruz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, Kömür, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden can dostlar için soğuk günlerde gönüllülerle iş birliği - Son Dakika


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