Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden deprem bölgesine yardım - Son Dakika

ANKARA Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bölgeye 9 araç ve 40 personel sevk etti.

Belediyeden yapılan açıklamada, depremin hemen ardından arama ve kurtarma ekipleri hazırlandı. Ankara İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait 3 karavan, 1 çok maksatlı kurtarma aracı, 1 kurtarma aracı, 1 komuta otobüsü, 2 hizmet aracı, 3 K9 köpeği ve 1 K9 aracı Elazığ'a gönderildi. İlk etapta toplamda 9 araç ile birlikte toplam 40 personelin bölgeye hem havayolu hem de karayolu ile sevki yapılmış oldu. Deprem bölgesine ulaşan ekipler, arama ve kurtarma çalışmalarına katıldı.