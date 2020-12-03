Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Engelliler Günü'ne özel akülü tekerlekli sandalye desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ve BelPa A.Ş. iş birliğiyle 4 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Halit Özdilek, BelPa A.Ş. Genel Müdürü Ramazan Değerli ile Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Mehmet Bağdat ile engelli vatandaşlar aileleriyle birlikte akülü tekerlekli sandalye dağıtım törenine katıldı. Yıl içinde engelli vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirten Engelliler ve Rehabilitasyon Şube Müdürü Bağdat, "Pandemi nedeniyle sosyal mesafeyi koruyarak yardımlarımıza devam ediyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak sadece bir gün değil her gün engelli vatandaşlarımıza hizmet vermeye çalışıyoruz. Engelli vatandaşlarımızı çok yormamak adına evlerine de giderek taleplerini yerine getiriyoruz" dedi.

Tekerlekli sandalye yardımı yapılan Hatice Coşar, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde bizi mutlu eden sürpriz bir organizasyon oldu. Çok teşekkür ediyorum, çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı. - ANKARA