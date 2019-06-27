Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma

1 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma, System.String[]
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek AŞ'de Genel Müdür Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında partilerin düzenlediği etkinliklere bedava ekmek gönderildiği iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı.

Euronews Türkçe'nin ulaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili, söz konusu kişiler hakkında soruşturma açıldığını doğruladı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:53 
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