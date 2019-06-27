Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
1 saat önce
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 03:53
, Halk Ekmek
AŞ'de Genel Müdür Ahmet Sarıduman ve Genel Müdür Yardımcısı Volkan Yüksel hakkında partilerin düzenlediği etkinliklere bedava ekmek gönderildiği iddiaları nedeniyle soruşturma başlattı. Euronews
Türkçe'nin ulaştığı Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden bir yetkili, söz konusu kişiler hakkında soruşturma açıldığını doğruladı.
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Halk Ekmek yöneticilerine soruşturma
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