Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden havuzlarda bahar sezonu temizliği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden havuzlarda bahar sezonu temizliği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden havuzlarda bahar sezonu temizliği

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden havuzlarda bahar sezonu temizliği Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde yer alan havuzlarda bahar temizliğine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden havuzlarda bahar sezonu temizliği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi; cadde, bulvar ve park alanları içinde yer alan havuzlarda bahar temizliğine başladı. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı temizlik ekipleri, vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarda yer alan havuzların bakım ve temizliğini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent genelindeki havuzlarda bahar temizliğini başlattı. Bahar sezonuna giriş temizliğinin yapıldığı kent genelinde, hava şartlarından olumsuz etkilenen havuzlar titizlikle temizleniyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında temizlenen havuzların suları değiştiriliyor. Büyükşehir Belediyesi, Ankaralıların en çok kullandığı ve vakit geçirdiği bölgelerdeki havuzlarda basınçlı makineler yardımı ile temizlik çalışması yürütüyor.

Büyükşehir temizlik ekipleri; Etimesgut Kelebek Su Parkı, Kurtuluş Parkı, Cumhuriyet Parkı, Kuşcağız Parkı, Kızılay Kaskatlı Havuzları, Akay Caddesi Havuzu, Maltepe Şelalesi, Harikalar Diyarı Havuzu, Öveçler Parkı Havuzu, Altınpark ve Güvenpark önünde yer alan havuzların temizlik ve bakım işlemlerini tamamlarken görsel kirliliğini de ortadan kaldırmak için yoğun mesai harcıyor.

Kent genelinde park, cadde ve bulvarlar üzerinde bulunan havuzlar rutin temizliklerinin yanı sıra ot, yaprak ve atılan çöplerden arındırılırken, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri; Eski Tren Garı Havuzu, Kazım Karabekir Havuzu, Dışkapı Havuzu, Aktaş Havuzu, Botanik Parkı Havuzu, Öveçler Parkı Havuzları ile Altınpark Havuzu'nda da temizlik çalışması gerçekleştirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden havuzlarda bahar sezonu temizliği

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:21 Kaynak: İHA
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