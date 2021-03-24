Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Danışma Merkezi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Danışma Merkezi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren "Kadın Danışma Merkezi", Başkentli kadınlara hukuksal danışmanlıktan psikolojik desteğe, meslek edindirme konularından barınma ihtiyaçlarına kadar birçok konuda ücretsiz destek sağlıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi 'kadın dostu' uygulamalarla Başkent'te yaşayan kadınların hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Gençlik Parkı içinde hizmet veren Kadın Danışma Merkezi ile tüm kadınların yanında olmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi; şiddete uğrayan ya da uğrama riski bulunan kadınlara bilgilendirmeden hukuksal danışmanlığa, psikolojik destekten meslek edindirmeye kadar pek çok konuda ücretsiz destek sağlıyor.

İhtiyaç duyan her kadın rahatlıkla ulaşabilir

Yerli ve yabancı ayrımı yapmadan kadınlara pek çok konuda destek sağlamak amacıyla kurulan Kadın Danışma Merkezi'ne, hafta içi 08.00-17.00 saatleri arasında "0312 507 37 60" ya da 7/24 hizmet veren "0549 248 64 86" telefon numarasından ulaşılabiliyor. Gençlik Parkı içinde yüz yüze görüşme imkanının da olduğu merkeze ulaşım sağlamakta zorlanan ya da uzak ilçelerde oturan kadınlara Keçiören, Kahramankazan, Kızılcahamam, Çubuk, Ayaş ve Hasanoğlan'da oluşturulan birimler aracılığıyla da hizmet veriliyor. Kadın Danışma Merkezi tarafından 'Yerel Eşitlik Eylem Planı'ndan Mülteci Kadınlar ve Çocuklar Projesi'ne, farkındalık kampanyalarından ulusal ve uluslararası projelere, İŞKUR iş birliği ile meslek edindirme kurslarına kadar pek çok çalışma da yürütülüyor. Merkezde; 1 sorumlu müdür, 1 sosyolog, 1 sosyal hizmet uzmanı, 1 eğitmen, 1 proje asistanı, 2 psikolog ve 1 temizlik personeli ile hizmet verilirken, çocuklar için de çocuk dinlenme ve oyun alanı bulunuyor.

"Kadınları Kadın Danışma Merkezi'ne davet ediyoruz"

İhtiyacı olan tüm kadınları Kadın Danışma Merkezi'ne davet ettiklerini söyleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, kadınların merkeze çocuklarıyla birlikte gelebileceğini ve sorunlarının çözümü için uzmanlarla birlikte her türlü desteği vermeye çalıştıklarını belirterek, "Kadın Danışma Merkezi ile doğrudan kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının yürütüldüğü bir birimden bahsediyoruz. Kadınlara psikolojik destekten tüm yönlendirme hizmetlerine, avukatlık hizmetinden sosyal yardımlara kadar pek çok konuda destek veriyoruz. Aynı zamanda girişimci kadınlara iş kurmaları konusunda, kadın kooperatiflerine ise yine birçok konuda yardım ediyoruz. Dolayısıyla biz