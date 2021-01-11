Başkentin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlara hijyen çantası dağıtılıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentin kırsal mahallelerinde yaşayan kadınlara hijyen çantası dağıtıldığını bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ile iş birliği yaparak kadın sağlığını önceleyen bir projeyi başlatan Büyükşehir Belediyesi, başkentin kırsal mahallerinde yaşayan kadınlara ulaşarak hijyen çantası dağıtıyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın ve Aile Şube Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında ilk etapta 14 ilçede bin 300 kadına hijyen bakımından ihtiyaç duydukları malzemeler teslim edildi.

Kadın Çalışmaları Birim Şefi Şenay Yılmaz, Büyükşehir Belediyesinin kadın sağlığı konusuna öncelik verdiğini ve bu yıl 8 ilçede daha hijyen çantası dağıtacaklarını bildirdi.

Salgın nedeniyle evden çıkamayan kadınlara ulaşarak yanlarına gittiklerini belirten Yılmaz, "Haziran ayından beri sahadayız. Kırsal mahallelere gelerek önce muhtarlarla görüşüp köylerdeki kadınlarla iletişim kurup ihtiyaçları konusunda çalışmalar yapıyoruz. Kadınlara hem hijyen çantaları dağıtıyoruz hem de şiddetle ilgili bilgilendirmelerde bulunuyoruz. Kadınların her zaman yanındayız, 8 ilçede daha dağıtıma devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplum sağlığının kadınla başladığına dikkat çeken uzmanların görüşü doğrultusunda bilimsel çalışmaları takip eden Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların sorunlarına çözüm üretiyor.

Kalecik ve Kahramankazan'da yaşayan kadınlar, kendilerini ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi ekiplerine hijyen çantaları için teşekkür etti.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri kırsal mahalle ziyaretleri sırasında ayrıca kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınların başvuracakları merkez ve telefon numaralarını gösteren bilgilendirici broşürler dağıtarak, kadınları bu konuda bilinçlendirmeyi sürdürüyor.