Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kuru peyzaj çalışması - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden kuru peyzaj çalışması

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'in birçok noktasında modern şehir anlayışı doğrultusunda kuru peyzaj yöntemiyle çevre düzenlemesi gerçekleştiriyor.

Kente estetik görünüm kazandırmak amacıyla harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi ANFA ekipleri, cadde ve bulvarlardaki orta refüjler ile meydanlarda su tüketimini azaltmak ve gelişmiş şehirleşme modelini uygulamak için ağırlıklı olarak kuru peyzaj uygulamasına yöneliyor. Bu sayede bir yandan su tasarrufu sağlanırken bir yandan da personel ölümlerinin önüne geçilmesi ve sürücü güvenliğinin sağlanması hedefleniyor. Su tüketimini azaltarak gelişmiş şehirleşme modelini Başkent'te taşımayı amaçlayan ANFA Genel Müdürlüğü, merkez ve çevre ilçelerde kuru peyzaj çalışmalarını hızlandırdı. Renkli dolomit taşlar, ağaç kabukları ve cüruf ile Başkent'i güzelleştiren ANFA ekipleri, yaşanan kazaların da önüne geçmeyi hedefliyor.

Modern şehir anlayışında estetik ve tasarruf öncelik

Kuru peyzaj uygulamasıyla estetik görünüm kadar büyük oranda tasarruf da sağlayan ANFA ekipleri; Celal Bayar Bulvarı (Sıhhiye Köprüsü), Tahar Tepesi (Sabancı ve Ankara Bulvarı Kavşakları), Dikmen ve Öveçler Caddesi orta refüj, Akköprü, Anadolu (Tandoğan) Meydanı, Ulus çevresi ve Gar Kavşağında da kuru peyzaj çalışmalarını tamamladı. Uygulama şekillerinin tasarımını titizlikle seçen ekipler, doğadan ilham alarak çiçekten böceğe, yapraktan kilim motiflerine, geometrik desenlerden gökyüzü sembollerine kadar görsel açıdan zengin ve estetik kuru peyzaj çalışmalarıyla Ankara'ya renk katıyor.

Hedefte ölümlü kazaların önüne geçmek var

Sınırlı su kaynakları ve küresel iklim değişikliği nedeniyle su tasarrufu sağlayacak uygulamalara öncelik veren Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını daha bilinçli ve verimli şekilde kullanarak hem doğayı korumaya hem de ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam ediyor. Sulama ve bakım çalışmaları sırasında orta refüj ve yollarda yaşanan kazalar nedeniyle harekete geçen Büyükşehir Belediyesi, kuru peyzaj yöntemine ağırlık vererek hem personelin can güvenliğini hem de sürüş güvenliğini sağlamayı hedefliyor.