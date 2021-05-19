Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden mehterli 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

- Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden mehterli 19 Mayıs kutlaması

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda düzenlediği çeşitli etkinlikleri Başkentlilerle buluşturdu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında gezici otobüslerle, bandolarla gerçekleştirdiği şehir turu ve konserlerle Başkentlileri coşkuyla ortak etti. Sokaklarda Türk bayraklarıyla şarkılar söyleyen Ankaralılar evlerinin balkonlarından ve camlarından da 19 Mayıs'ı coşkuyla kutladılar. Bu yıl 7 merkez ilçede gezici otobüslerle bandolar eşliğinde marşlar ve şarkılar çalan Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs ruhunu Başkent'in cadde ve sokaklarına taşıdı.

Mehteran takımı yürüyüşü ve konserler

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen gençlik haftası etkinlikleri Mehteran ve Türk Halk Müziği konseri ile Kent Orkestrası'nın Gençlerle Sahnede programıyla başladı. 19 Mayıs'ta Mehteran Takımının Yenimahalle, Etlik ve Keçiören'de yaptığı yürüyüşle devam eden etkinliklerde FOMGET Halk Dansları Topluluğu, FOMGET Kadınlar Futbol Takımı ve EGO Spor Kulübü de Türk bayraklarıyla yürüyüşe katıldı. Büyükşehir Belediyesi ayrıca 50. Yıl Parkı'nda AGORA Senfoni Orkestrası'nın verdiği Gençlik Konseri'ne ev sahipliği yaptı.

Başkentliler bando gezici ekibini coşkuyla karşıladı

Büyükşehir Belediyesi Keçiören, Mamak, Sincan, Altındağ, Etimesgut, Çankaya ve Yenimahalle ilçelerinde gezici otobüslerle bandolar eşliğinde 19 Mayıs marşları ve şarkılarını çaldı. Bando Müziği Geliştirme Eğitim ve Tanıtma Derneği'nin müzisyenlerinden oluşan 70 kişilik bando ekibi, Başkent'in 7 merkez ilçesindeki cadde ve sokaklarda Başkentlilerle buluştu. Evlerinin balkonlarından, pencerelerinden ve sokaklarından kutlamalara katılan 7'den 70'e tüm Ankaralılar, Türk bayraklarıyla 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı. Ankara Zabıtası Anıtkabir'i ziyaret eden vatandaşlara gün boyu ücretsiz maske dağıtırken, EGO Genel Müdürlüğü ise Ankara Metrosu'nda vatandaşları 19 Mayıs Gençlik Marşı eşliğinde anonslarla karşıladı.