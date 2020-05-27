Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere online sınav desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Liselere Geçiş Sınavı (LGS) ile Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) evlerinden hazırlanan öğrencilere internet ortamından sınav desteği sağlayacak.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Başkan Mansur Yavaş'ın talimatıyla 20 Haziran'daki LGS ile 27-28 Haziran'daki YKS için online deneme sınavı düzenlenecek.

Büyükşehirin düzenleyeceği online sınavlarla kendilerini deneme imkanı bulacak öğrenciler, "http://ankara.bel.tr/sinav-kayit-formu" adresinde yer alan formu doldurarak kayıt yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından yapılacak online sınav için Bilgi İşlem Daire Başkanlığı da hazırlıklarını tamamladı.

LGS ile YKS için ikişer online sınav düzenlenecek.

Deneme sınavına kayıt olan öğrencilere, sınav tarihinden bir gün önce sınava giriş için gerekli olan pin kodu ve sınava giriş bağlantısı elektronik posta ve sms yoluyla iletilecek.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği müfredat çerçevesinde hazırlanan deneme sınavlarının tarih ve saatleri şöyle:

"Liselere Geçiş Sınavı:

9 Haziran 2020 saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum) Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

13 Haziran 2020 saat: 10.00-11.30 (Sözel Oturum) Saat: 12.15-13.50 (Sayısal Oturum)

Yükseköğretim Kurumları Sınavı:

YKS-1:

4 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00-13.15

5 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00-13.30

YKS-2:

20 Haziran 2020: Temel Yeterlilik Testi (TYT) saat 10.00-13.15

21 Haziran 2020: Alan Yeterlilik Testi (AYT) saat 10.00-13.30"

Büyükşehir Belediyesi, başarı ortalaması, il geneli sıralaması ve soru çözüm videolarını içeren bağlantıyı, LGS öğrencilerine sınavdan en geç bir gün sonra, YKS öğrencilerine ise en geç iki gün sonra iletecek.