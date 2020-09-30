Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden pazarcı esnafına maske ve siperlik desteği - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden pazarcı esnafına maske ve siperlik desteği

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus Hali ve Mamak Derbent Pazarında esnafa maske ve siperlik dağıttı.

Pandemi sürecinde hem esnafa hem de vatandaşlara hijyen paketi ve maske dağıtımına aralıksız devam eden Ankara Zabıtası, vatandaşların uğrak noktası olan yerlerin başında gelen Ulus Hali ve Mamak Derbent Pazarında esnafa maske ve siperlik dağıttı.

Ankara Zabıtası pazar yerlerinde mesaide

Ankara Zabıtası ekipleri, haftalık olarak mahallelere kurulan pazar yerlerinde ve Başkent'in merkezinde bulunması nedeniyle Ulus Hali'nde maske ve siperlik dağıtımı gerçekleştiriyor. Ulus Hali ve Mamak Derbent Mahalle Pazarı'nda toplam 5 bin maske ve 210 siperlik dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, hijyen kuralları ve sosyal mesafenin korunması konusunda da uyarılarda bulundu.

"Ulus Hali'ndeki esnafımızı sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz"

Zabıta Şube Müdürü Veda Oğan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak pandemi süreci nedeniyle esnafımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Mamak ilçesinde Derbent Pazar yerinde esnafımıza maske ve siperlik desteğinde bulunduk. Bu zorlu süreci el ele vererek yeneceğimize yürekten inanıyorum" derken, Zabıta Şube Müdürü Bülent Bilkay Şeyda ise, "Ulus Hali'ndeki esnafımızı sürekli sosyal mesafeye dikkat etmeleri konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığını önemsiyoruz, bu yüzden 7/24 sahadayız. Hem vatandaşlarımızı hem de esnafımızı salgınla mücadeleye karşı duyarlı olmaya davet ediyoruz. Denetimlerimizi de aksatmadan sürdürüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Esnaftan Başkan Yavaş'a teşekkür

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve ekibinin süreç boyunca yanlarında olduğunu belirten Ankara Pazar Yerleri Esnaf Odası Başkanı Recep Ayan, "Bu zorlu süreçte bizlere maske ve siperlik dağıtarak destek olan Ankara Büyükşehir Belediyesine ve Başkanımız Mansur Yavaş'a teşekkür ederim" diye konuştu.