Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "sel baskını" bilançosu: Son 4 günde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu, 166 kişi mahsur kaldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), dün yaşanan sel felaketi hakkında sosyal medyadan bir mesaj yayınladı. Belediyeden yapılan açıklama "Son dört günde kentimizde yaşanan yağışlar ve sel felaketi ile bugün Kalecik ilçemizde başlayan ve Ankara Merkez'de de beklenen yağışlar hakkında bilgilendirme" notuyla paylaşıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamanın detayları şu şekilde:

"Değerli Ankaralılar, kentimizde yaşanan sel felaketi hakkında bilgi vermeye, gelişmeleri şeffaf bir şekilde paylaşmaya ve Belediyemizin yaptığı çalışmaları anlatmaya, 'yönetimde sorumluluk' anlayışımız gereği devam edeceğiz.

Ankara'da son 4 gündür yaşanan fırtınada zaman zaman saatte 92 kilometre rüzgar hızı ölçüldü ve 127 kilogramlık yağış gerçekleşti. Ankara'nın yıllık ortalaması ise 392 kilogramdır. Bu 4 gün boyunca 250 ağaç devrilmesi, 63 çatı uçması, 5 istinat duvarı çökmesi, 166 mahsur kalma dahil 6670 olaya Belediyemiz tarafından müdahale edildi.

"TOPRAK SUYA DOYDU"

Bugün Ankara'da öğleden sonra yoğun yağışların başlaması beklenmektedir. Bugünkü yağışın olumsuz sonuçlarının, önceki yağışlarda toprağın suya doyması nedeniyle daha çok olabileceği tahmin edilmektedir. Bu bakımdan, özellikle istinat duvarı yakınlarına araçların park edilmemesi, büyük mesire alanları gibi açık alanlardaki bireysel programların ertelenmesi gibi tedbirlerin alınmasını vatandaşlarımızdan özellikle rica ederiz.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kentimizde yaşanan sel felaketlerinin olumsuz etkilerini en aza indirmek için bugün 1468 araç 3914 personeli ile teyakkuz halinde saha çalışmalarına devam etmektedir. Mağdur olan vatandaşlarımıza ise tek tek ulaşıp mağduriyetlerini çözüme kavuşturmaya devam edecek, yaralarımızı birlikte saracağız. Ankara'mıza geçmiş olsun"