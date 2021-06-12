Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "suya yüzde 80 zam" iddialarına yalanlama

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi'nde alınan kararla su faturaları için 'kademeli tarife' uygulamasına geçildi. Büyükşehir Belediyesi, Ankara'da suya yüzde 80 zam yapıldığı yönünde çıkan haberleri yalanladı.

"ABONELERİMİZİN YÜZDE 90'I ETKİLENMEYECEK"

ASKİ'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili Ankaralılar; Meclisimizde alınan karar ile, 1 Temmuz 2021'den itibaren konut abonelerimizde kademeli tarife uygulanacak ancak abonelerimizin yüzde 90'a yakını bu uygulamadan hiç etkilenmeyecektir. Aylık tüketim miktarı 15 m³ ve daha az olan abonelerimizde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. Çok su tüketen abonelerimiz ise 15 m³'ten sonraki tüketimlerini farklı bedelle ödeyecektir. Buna karşılık sosyal yardım alan abonelerimizin su tarifeleri 5 TL'den 1 TL'ye indirilmiş olup, 10 m³'e kadar olan tüketimlerinde sadece 10 TL ödeyeceklerdir. Yalan haber ve yanıltıcı bilgilere itibar edilmemesini rica ederiz."