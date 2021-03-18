Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Yeşilin Başkenti" projesi - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden "Yeşilin Başkenti" projesi

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi, "Yeşilin Başkenti" projesini hayata geçiriyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i daha yeşil yapmak için harekete geçti. "Yeşilin Başkenti" projesi ile yeni bir kampanya başlatan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımla vatandaşları ağaç dikme kampanyasına davet etti. Başkan Yavaş, konu ile ilgili olarak sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımda, "Gelin Ankara'yı birlikte Yeşilin Başkenti'ne dönüştürelim, Milli Mücadele'nin kalbinde yeniden yeşerelim" ifadelerini kullandı.

Beş farklı lokasyon için bağış yapılabilecek

Vatadşalar, "www.yesilinbaskenti.com" adlı web sitesi aracılığıyla, internet üzerinden fidan bağışı yaparak, fidanların bakımı için de katkıda bulunabilecek. ANFA koordinatörlüğünde düzenlenen kampanya kapsamında sitede yer alan "Yaşam Paketi Satın Al" butonuna tıklayan vatandaşlar; Nusret Suman Anısına Tahar Tepesi'ne, Feriha Sanerk Anısına Yakacık Kırandağı'na, Halil İnalcık Anısına İncek TOKİ altına, Özlem Türeci Adına Beysukent Ceren Damar Parkı'na, Sabiha Gökçen Anısına ise Çankaya Dikmen 4.Etap lokasyonuna dikilmek üzere 150-200 cm boylarında karaçam, ladin, meşe, sedir ve selvi ağacı bağışında bulunabilecek. Kampanyanın web sayfasında hediye gönderme opsiyonu ile başkası adına hediye fidan alabilmek de mümkün olacak. Yerli üreticilere destek olmak amacıyla her satın alma işlemi sonrası sistem tarafından fidan bağışında bulunan vatandaşlara teşekkür sertifikası da oluşturulacak.