Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden 'yürüyen merdiven' açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediyesi, son dönemde metro istasyonlarında çalışmayan yürüyen merdivenlerle ilgili yazılı açıklama yaptı.



Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, ALO 153 Mavi Masa başta olmak üzere sosyal medya üzerinden gelen şikayetlerin artması üzerine yürüyen merdivenlerin neden çalışmadığına açıklık getirildi.



Ankara Metrosu, ANKARAY ve Teleferik hattında toplam 508 yürüyen merdiven, asansör, engelli platformu, yürüyen yolun yer aldığı bilgisini paylayan Büyükşehir Belediyesi, el bandı ve zincirlerin kopması nedeniyle yürüyen merdivenlerin arızaya geçtiğini bildirdi.



Yürüyen merdivenlerin onarımlarının önceki dönemlerde, bakım sözleşmesini imzalayan firma ya da belediye stoklarında bulunan yedek parçalar kullanılarak yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:



"Rutin uygulama böyle olmakla birlikte, önceki yönetim döneminde yapılan ve 2019 yılının Ocak- Eylül aylarını kapsayan son bakım-onarım sözleşmesinde, bu iki kalem malzemenin EGO Genel Müdürlüğü tarafından temin edileceği planlanarak, sözleşme kapsamı dışında bırakılmıştır. Ancak, yurt dışında imal edilen ve ithal edilmesi iki-üç ayı bulabilen el bandı ve zincirlerin temini yine önceki dönemden kaynaklı olarak ne yazık ki sağlanamamıştır. Ankara Metrolarında toplamda 6 çeşit el bandı ve 7 çeşit zincir bulunmaktadır. Bunun yanı sıra merdivenlerin her birinin uzunlukları farklı olup el bandı ve zincir boyutları da farklılık göstermektedir. Dolayısıyla şu andaki sorun, bakım eksikliğinden kaynaklanmayıp önceki dönemde yapılan sözleşme çerçevesinde yedek parça temininin güçlüğü sorunudur."



Yeni ihale yapıldı, arızalar gideriliyor



Yaşanan sorunun aşılmasına yönelik 28 Ağustos'ta yeni ihaleye çıkıldığının belirtildiği açıklamada, "Yapılan ihale sonrası 1 Ekim 2019 tarihinden itibaren geçerli olan yeni sözleşmede malzemelerin yüklenici firma tarafından temin edilmesi gerektiği hususuna özellikle yer verilmiştir.



Temin edilen bu yedek parçalar, 5 Ekim 2019 tarihinden itibaren arızalı olan yürüyen merdivenlere takılmaya başlanmıştır. 15 Ekim'den itibaren de yüklenici firmanın işgücü kapasitesi oranıyla bağlantılı olarak en hızlı bir şekilde takılacak ve sorunlarımız giderilmiş olacaktır. Bu süreçte yaşanılan mağduriyetten ötürü vatandaşlarımızdan özür dileriz" denildi. - ANKARA