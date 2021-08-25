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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç yapılandırmasında son günler - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç yapılandırmasında son günler

25.08.2021 17:00
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç yapılandırmasında son günler, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükellefler için sağlanan yeniden yapılandırma imkanı 31 Ağustos 2021'de sona erecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından 7326 sayılı kanun kapsamında belediyeye borcu olan mükellefler için sağlanan yeniden yapılandırma imkanı 31 Ağustos 2021'de sona erecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, vergi ve diğer konularda borcu olan mükelleflere yapılandırma imkanı sağladı. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7326 sayılı "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkındaki Kanun" kapsamında mükellefler, 30 Nisan 2021 tarihinden önceki dönemlere ait vergi borçları ve diğer cezaları 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırabilecek. Cazip koşullarla yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen mükellefler, "https://yapilandirma.ankara.bel.tr" adresinden online ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek borçlarını peşin ya da taksitli olarak yapılandırabilecek.

Borç yapılandırmada son bir hafta

Büyükşehir Belediyesine borcu olan ve yapılandırma imkanından yararlanmak isteyen Başkentli mükellefler, 31 Ağustos 2021 tarihine kadar yapılandırma başvurularını "https://yapilandirma.ankara.bel.tr" adresinden online olarak ya da Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı bankosuna gelerek yapabilecek. Su ve atık su borçlarının yapılandırılması için ise mükelleflerin ASKİ Genel Müdürlüğüne bizzat başvuru yapması gerekirken, vatandaşlar ayrıca "(0312) 507 14 75, 507 27 49, 507 14 94 ya da 507 27 86" numaralı telefonları arayarak da bilgi alabilecek.

Ödeme seçenekleri ve indirim imkanı

Yapılandırılan ve devam eden borçların yeniden yapılandırılması imkanının getirildiği kanun kapsamında borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri de "Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi" (Yİ-ÜFE) oranında güncellenecek. Taksitli ödeme seçeneğini tercih eden vatandaşlar yapılandırdıkları tutarları 2'şer aylık dönemler ile 6-9-12-18 ay olarak eşit taksitler halinde ödeyebilecek. İlk taksitin zamanında ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresinde geri kalan taksitlerin tamamını ödeyen mükelleflere Yİ-ÜFE oranında hesaplanacak olan tutardan yüzde 50 indirim uygulanacak.

7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırma imkanı verilen vergi borçlarının yanı sıra yapılandırılması sağlanacak diğer borçlar şöyle:

Harcamalara katılım payları, ecrimisil, idari para cezaları ve bunlara bağlı gecikme faizi, gecikme zammı gibi borçlar,

Katı atık ücreti ve bunlara bağlı diğer borçlar,

ASKİ'ye ait su, atık su bedeli ve bunlara bağlı faiz, gecikme faizi, gecikme zammı borçları,

İlan ve reklam vergisi,

Eğlence vergisi,

Yangın sigorta vergisi,

Harçlar,

İşgal harçları. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç yapılandırmasında son günler
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç yapılandırmasında son günler

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Vergi, Borç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin borç yapılandırmasında son günler - Son Dakika Ekonomi


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