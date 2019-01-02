Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Sığınmacı Çocuk ve Kadınlar Destek Projesi" Tamamlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde gerçekleştirdiği "Sığınmacı Çocuk ve Kadınlar Destek Projesi" tamamlandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğinde gerçekleştirdiği "Sığınmacı Çocuk ve Kadınlar Destek Projesi" tamamlandı. Proje kapsamında 157 mülteci çocuk okula kaydedilirken, 56 mülteci kadın da mesleki eğitim desteği aldı.



Büyükşehir Belediyesi ile UNHCR işbirliğindeki "Sığınmacı Kadın ve Çocuklar Destek Projesi", 2017-2018 yılları arasında, Ankara'da yaşayan ihtiyaç sahibi mülteci kadın ve çocukların yaşam şartlarını kolaylaştıracak, devlet eğitim sistemine dahil olmalarını sağlayacak ve kadın mülteci istihdamını artıracak bir sosyal diyalog ve uyum projesi olarak planlandı. Projenin tamamlanması nedeniyle düzenlenen programa Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Erciyes, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Mülteci Koruma Birim Sorumlusu Irina Isomova, Genel Sekreter Yardımcısı Erdoğan Kurtoğlu, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı İhsan Yılmaz ve Kent Estetiği Daire Başkanı Ali Osman Kesikbaş da katıldı.



"Mülteci sorununun bitmesini temenni ediyorum"



Ankara Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Erciyes, böylesine önemli bir projenin geçen yıl başladığını ve başarılı bir şekilde sonuca ulaşıldığını sözlerine ekleyerek, "UNHCR işbirliği yaparak mülteci kadın ve çocukları desteklemek için bu projeyi hayata geçirdik. Bir yıl boyunca şehrimizdeki 193 mülteci çocuğa destek verilirken, 157 çocuk okula kaydedilerek, eğitime kazandırıldı. 56 mülteci kadın önce Türkçe kurslara gitti sonra da mesleki kurslara yönlendirildi. Mülteci çocuklar ve anneleri Türk çocukları ve anneleriyle bir araya getirilerek çeşitli aktivitelere katıldılar. Birlikte halk oyunları ekibi kurdular, ağaç diktiler, kadınlar da şehrimizin muhtelif yerlerini gezdiler, birlikte şiddete hayır dediler, filmler izlediler. Bu proje bizlerin daha çok mülteci kadın ve çocuğa ulaşmamızı sağladı. Dünyada ve ülkemizde mülteci sorunlarının bitmesini temenni ediyorum" dedi. - ANKARA

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