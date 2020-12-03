Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi nedeniyle işini kaybedenlere destek verecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, pandemi sürecinde iş yeri kapanan, gelirinden olan ve işsiz kalan vatandaşlara destek vereceklerini bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Yavaş, hafta sonu Ankara Ticaret Odası (ATO) ile Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliğine (ANKESOB) bağlı sektör ve esnaf temsilcileriyle bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Esnaf odalarından iş yerini kapatan esnaf ve işsiz kalan çalışanların listesini isteyen Yavaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Farklı sektörlerde yıllardır bize yardımcı olan ve pandemi nedeniyle işini kaybeden hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışacağız. Kimsenin yatağa aç girmesini istemiyoruz. Başvuru için 'forms.ankara.bel/isinikaybeden' adresini ziyaret edebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Yavaş, kafe ve lokantalarını kapatan esnaftan karantinadaki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yemek temin edeceklerini de belirtti.

Destek kapsamına giren meslek grupları arasında ilk etapta sinema salonu, kıraathane/nargile salonu, çay/kır bahçesi, internet/oyun salonu çalışanları, garson, komi, servis şoförü, anaokulu ve kreş çalışanları yer alıyor.