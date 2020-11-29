Ankara Büyükşehir Belediyesi "prestij parkları" hercai menekşelerle süsleyecek - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki prestij parkları hercai menekşelerle süsleyecek.

Büyükşehir Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, başkentte ithal bitki ve çiçek ekimine son vermesinin ardından yerli üretim hız kazandı.

Yerli üreticilerden bitki ve çiçek alımı artarken, ANFA Ankara Altınpark İşletmeleri Limited Şirketince Altınpark Serasında 150 bin hercai menekşe üretimi gerçekleştirdi. Kent genelindeki prestij parkları, mor, gözlü mor, kırmızı, sarı ve beyaz renkteki hercai menekşelerle süsleyecek olan ANFA Peyzaj Birimi ekipleri, bu ay içinde dikim işlemine başlayacak.

Kış aylarına dayanıklı 5 farklı renkteki hercai menekşeleri başkentliler kadar yerli ve yabancı turistlerle buluşturmak için gün sayan ANFA Peyzaj Birimi, 400 bin daha hercai menekşe üretmeyi planlıyor.

Başkan Yavaş'ın talebi doğrultusunda yerli üreticilere ekonomik yönden destek olmayı ve teşvik etmeyi hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu kapsamda satın alınan toplam 4 milyon hercai menekşeyi cadde, bulvar ve refüjlere dikecek.