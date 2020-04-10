Ankara Büyükşehir Belediyesince, koronavirüs salgını nedeniyle kaygı yaşayan vatandaşların stres, endişe ve korkularının giderilmesi amacıyla "Psikolojik Destek Hattı" kuruldu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle Başkentte hayata geçirdiği birçok özel hizmete bir yenisini ekleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, kaygı yaşayan vatandaşlara psikolojik destek vermek amacıyla telefon hattı oluşturdu.

"Psikolojik Destek Hattı" ile koronavirüse bağlı stres yaşayan çeşitli yaş gruplarındaki bireylere, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren psikologlar tarafından psikolojik destek sağlanıyor.

Salgının öğrenciler, gençler, yaşlılar ve aileler başta olmak üzere toplumun her yaş ve meslek grubundan vatandaşın üzerinde yarattığı kaygı ve travmatik etkilerini azaltmak için görevlendirilen 9 psikolog, vatandaşları dinleyerek tavsiye ve önerilerde bulunuyor.

Her gün 08.30-24.00 saatleri arasında hizmet veren "Psikolojik Destek Hattı"na vatandaşlar, "0312 666 60 06" numaralı telefondan ulaşabiliyor.

Günde ortalama 50 çağrı geliyor

Birim sorumlusu Uzman Klinik Psikolog Orhan Özel, günde ortalama 50 çağrı aldıklarını belirterek, her çağrıya en az 20 dakika ayırdıklarını ifade etti.

Koronavirüs salgını nedeniyle kurulan Kriz Masası'nda psikolojik destek birimi olarak hizmet vermeye başladıklarını belirten Özel, "Yalnızca Ankara'dan değil tüm Türkiye'den gelen aramalara cevap vermeye çalışıyoruz. Şu ana kadar 12 farklı şehirden bizi arayan vatandaşların hepsine yardımcı olduk. Burada genelde insanların kaygı, panik bozukluk gibi ya da aile içi iletişim problemlerine yönelik sorunlarına müdahalelerde bulunuyoruz. Bu süreç devam ettiği müddetçe de hizmetimize devam edeceğiz." bilgisini verdi.

Büyükşehir Belediyesinde 10 yıldır psikolog olarak görev yapan Sümeyya Ortakaya da, sosyal mesafenin korunması gerektiğini vurgulayarak, sıra dışı durumlarda psikolojik desteğin önemine dikkati çekti.

Telefonla psikolojik destek vermeye çalıştıklarının altını çizen Ortakaya, "Bizi genellikle panik, kaygı ve somatik belirtilerle arıyorlar. Her yaş kesiminden vatandaş bizimle iletişim kuruyor. Bu kaygılarını yenebilmeleri için yönlendirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Psikologlardan Şeyma Özacay ise arayan vatandaşlara koronavirüs nedeniyle yaşadıkları kaygı ve panik atak nöbetlerinde rahatlama ve gevşeme egzersizleri tavsiye ettiklerini belirtti.