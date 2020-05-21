Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesince, Ramazan Bayramı öncesi kent genelinde tüm hazırlıkların tamamlandığı bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkent 153, Kriz Masası, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüğü, Ankara zabıtası ve Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığı bayram boyunca Ankaralıların ihtiyaç ve taleplerini en hızlı şekilde karşılamak için 7/24 çalışacak.

Zabıta ekipleri gıda denetimlerini artırdı

Vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşması için gerçekleştirdiği rutin gıda denetimlerini bayram öncesi artıran Ankara zabıtası, unlu mamüller ve tatlı ürünleri üreten ve satan iş yerlerine yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sağlığa uygunluk, hijyen, vergi levhası, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede dikkat edilmesi gereken maske, eldiven, kolluk, bone ve önlük kullanımına uygunluk, sosyal mesafe, çalışan ve müşteri sayısı gibi önceliklere uyulup uyulmadığının kontrol edildiği denetimlerde görülen eksiklikler için yasal işlemler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, Ankara zabıtasının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde iş yerleri ve işletmelerin kapalı olup olmadığını da kontrol edeceğini belirtti.

Denetimlerin aralıksız sürdüğünü aktaran Koç, "Ankaralı hemşehrilerimizle birlikte salgınla mücadele koşullarında mübarek Ramazan Bayramı'nı karşılamaya hazırlandığımız bu günlerde kent genelinde gece gündüz mobil olarak hareket halinde olan ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor. Merkezde de Başkent 153 hattına ulaşan şikayetlere anında müdahale edecek şekilde ekipler bulunduruyoruz." ifadelerini kullandı.

Mezarlıklar ziyarete hazır

Mezarlıklar Daire Başkanlığı da yeniden ziyaretlere açılan mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması yaparak mezarlıkları ziyarete hazırladı.

Başkentin tüm ilçelerinin yanı sıra Karşıyaka, Ortaköy, Cebeci Asri, Gölbaşı, Bağlum ve Sincan Cimşit mezarlıklarında detaylı temizlik çalışması gerçekleştirilirken, uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayram öncesi yoğun ziyaretçi akınına uğrayan mezarlıkların genel görünümünün temiz, düzenli ve bakımlı görünmesine özen gösterildi.

Mezarlıklar Daire Başkanı Köksal Bozan, tüm mezarlıklarda bayram hazırlıklarına 1 ay önce başladıklarını belirerek, şunları kaydetti:

"Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın talimatı doğrultusunda sadece merkez mezarlıkları değil bütün ilçe mezarlıkları temizlendi. Merkezdeki 6 mezarlığımızda da temizlik ve bakım çalışmaları tamamlandı. Ziyaret için gelen vatandaşlarımızın giriş kapılarında ateş ölçümlerini yapmaya başladık, maskesi olmayanlara maske temini de yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda bayramın birinci günü şehit yakınları, şehitlik ziyaretlerini gerçekleştirebilecek. Mezarlıklarımız, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu günlerde ise sokağa çıkma kısıtlaması olmayan vatandaşlarımızın ziyaretlerine açık olacak."

Başkent 153 ve Kriz Masası ile Ankara İtfaiyesi bayramda da 7/24 mesai yapacak

Başkent 153 bayramda da vatandaşların taleplerinin en kısa sürede çözülmesi için 7/24 esasına göre hizmet verecek.

Koronavirüs salgını sürecinde kurulan Kriz Masası ile Psikolojik Destek Hattı da bayram boyunca vatandaşların taleplerine yönelik çalışmalarını sürdürecek.

Ankaralılar "0312 666 60 00" numaralı Kriz Masası telefonundan ya da Başkent 153 üzerinden taleplerini ve şikayetlerini Büyükşehir Belediyesine iletebilecek.

Ankara İtfaiyesi de ilçelerle birlikte toplam 46 istasyonda 7/24 mesai yapacak. Başkentliler olası yangın ihbarlarını 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden bildirebilecek.

ASKİ ve Fen İşleri görev başında

ASKİ Genel Müdürlüğü de başkentlilere bayram süresince 7/24 hizmet vermeyi sürdürecek.

Acil ihtiyaç halinde vatandaşlar, ASKİ'ye "0312 616 10 00" numaralı acil çağrı merkezinden ya da Başkent 153 aracılığıyla ulaşabilecek.

Kartlı Sayaç Arıza Bakım Onarım hizmetlerinde de 24 saat esaslı olarak mobil hizmet vermeyi sürdürecek ASKİ ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşlar başta olmak üzere engelli vatandaşların, sağlık ve güvenlik çalışanlarının kartlı sayaç yükleme işlemlerini adreslerine giderek gerçekleştirecek.

ASKİ Genel Müdürlüğü hizmet binası ise kartlı sayaç manyetik kartlarının değiştirilmesi, yenilenmesi, yükleme hizmetleri için 4 gün boyunca 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak.

Ekipler ayrıca olası arıza ve bakım çalışmaları ile altyapı çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında asfalt mesaisini artıran Fen İşleri Dairesi ekipleri ise bayramda da çalışmalarına devam edecek.

Merkez ve tüm ilçelerde asfalt serim ve bakım çalışması gerçekleştirecek Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, başkent yollarının hem modern bir görünüme kavuşmasını hem de sürüş güvenliğini sağlayacak.

EGO otobüsleri ücretsiz hizmet verecek

23 Mayıs arefe gününde belli saatler arasında toplu taşıma hizmeti verecek olan EGO Genel Müdürlüğü, Ankara Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda raylı sistemler hariç, 24-26 Mayıs tarihleri arasında şu saatlerde ücretsiz otobüs hizmeti verecek:

"23 Mayıs 2020: 07.00-20.00, 24-26 Mayıs 2020: 07.00-09.00 ile 16.30-20.00"

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin dini ve milli bayramlarda ücretsiz taşıma hizmeti verme kararının uygulanacağı Ramazan Bayramı'nda, sokağa çıkma muafiyetinde olan Ankaralılar, belirlenen saatlerde EGO otobüslerinden ücretsiz faydalanabilecek.

Başkentte bayram temizliği

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri de Ramazan Bayramı öncesi kentteki temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Ankara'nın cadde ve bulvarlarının yanı sıra Ulus ve Kızılay gibi merkez noktalarda otobüs durakları, banklar, kaldırımlar, meydanlar ve bariyerlerde yıkama işlemlerini gerçekleştiren ekipler, şehri bayrama hazırladı.

Süpürme araçları ve mobil ekipler, pırıl pırıl bir Ankara için sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı bayramda 7/24 esasına göre çalışmaya devam edecek.

Halk ekmek arefe günü ve bayramın son günü açık

Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası da Ramazan Bayramı için çalışma takvimini belirledi.

Vatandaşların gıda ihtiyacını karşılamak için çalışma gün ve saatlerinde düzenlemeye giden ve yerli üreticilerin ürünlerini raflarına taşıyan Halk Ekmek, bayrama özel olarak hazırladığı baklava ve tatlı çeşitlerini de başkentlilerin beğenisine sundu.

Halk Ekmek Satış Mağazaları ve Halk Ekmek büfeleri sadece 23 Mayıs arefe günü ile bayramın 3. günü 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

65 yaş ve üstü vatandaşlara memlekete gidiş izni serbestliği tanınmasının ardından şehirlerarası seyahatlerin başlaması üzerine AŞTİ'de de gerekli tüm önlemler alındı. Seyahat izni olan vatandaşlar AŞTİ'ye maskesiz alınmazken, güvenlik önlemleri de üst seviyeye çıkarıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı

Ramazan Bayramı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 05:21 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Bayramı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

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