Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık kabinleri kuracak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık kabinleri kuracak - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık kabinleri kuracak

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, bir hemşire ile bir sağlık teknisyeninin bulunduğu 3 sağlık kabini kuracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık kabinleri kuracak, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, bir hemşire ile bir sağlık teknisyeninin bulunduğu 3 sağlık kabini kuracak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığına destek amacıyla yarın 11.00'de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulacak sağlık kabinleri, vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, toplam üç noktada kurulacak ve halka acil sağlık hizmeti sağlayacak sağlık kabinleri hakkında vatandaşları bilgilendirecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:50 Kaynak: AA

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