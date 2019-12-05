Son Dakika Haberleri: Ankara Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılara göz açtırmadı
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılara göz açtırmadı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, seyyar satıcılara göz açtırmadı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, açıkta gıda satışı yaparak halk sağlığını tehdit eden seyyar satıcılara yönelik denetimlerini sürdürüyor.


Başkent genelinde seyyar satıcılara yönelik geniş çaplı operasyon düzenleyen Ankara Zabıtası, vatandaşlardan en çok şikayetin geldiği Ulus bölgesinde denetimlerini sıklaştırdı.


Ortak operasyon


Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri; Dışkapı, Bentderesi, Ulus Hali, Mevki Hastanesi ve çevresinde Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri ve Emniyet birimlerinin desteğiyle seyyar satıcılara yönelik ortak operasyon düzenledi.


Hiçbir kontrole tabi tutulmadan açıkta ürün satışı yapan seyyar satıcılara yasal işlem uygulayan zabıta ekipleri tarafından tezgah ve mallara da el konuldu.


ALO 153 Mavi Masa'yı arayın


ALO 153 Mavi Masa'ya vatandaşlardan ve bölge esnafından gelen şikayetlerin değerlendirildiğini ifade eden Ankara Zabıta yetkilileri; vergi vermeden, kayıtsız bir şekilde satış yapan şahısların, vergisini veren esnafı olumsuz yönde etkilediği bilgisini verdiler.


Açıkta ürünler satarak halk sağlığını tehdit eden ve haksız rekabete neden olan seyyar satıcılarla etkin mücadele için vatandaşlar şikayetlerini, ALO 153 Mavi Masa'ya iletebilirler. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 12:12 Kaynak: İHA
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