Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirerek bilişim sektöründe dünya markası olmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi benzeri bir model hedefiyle bilişim sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla özellikle genç girişimcileri destekleyen BLD 4.0 projeleri hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Tunç Batum, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Atilla Hakan Özdemir ile Başkent'teki teknoloji firmalarının temsilcileri, yerli yatırımcılar ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 50'ye yakın katılımcı, bilişim sektörünün gelişmesi ve başkentin adını dünyaya duyurmak için yapılacak ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Yavaş, Ankara'daki iş dünyasıyla, genç girişimcilerle ve öğrencilerle iş birliği yaparak, kentte bilişimi ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Bunun için de Bilkent Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını bildiren Yavaş, "Meclis'ten kararımızı aldık. Yönetmeliğin de çıkmasıyla birlikte yasal prosedürü yerine getirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş dünyası, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler ve esnafla yan yana gelerek büyük bir konferans düşünüyoruz. Fuar yapar gibi sizleri onlarla görüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirerek bilişim sektöründe dünya markası olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yavaş, konuşmasının ardından katılımcılarla Dikmen TechBridge Teknoloji Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.