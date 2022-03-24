Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor

24.03.2022 11:50
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirerek bilişim sektöründe dünya markası olmayı hedefliyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirerek bilişim sektöründe dünya markası olmayı hedefliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Silikon Vadisi benzeri bir model hedefiyle bilişim sektörünün gelişmesini sağlamak amacıyla özellikle genç girişimcileri destekleyen BLD 4.0 projeleri hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bilkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdullah Atalar, Bilkent Cyberpark Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Tunç Batum, Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, Bilkent Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörü Atilla Hakan Özdemir ile Başkent'teki teknoloji firmalarının temsilcileri, yerli yatırımcılar ve genç girişimcilerle bir araya geldi.

Dikmen TechBridge Teknoloji ve İnovasyon Merkezi'nde düzenlenen toplantıda 50'ye yakın katılımcı, bilişim sektörünün gelişmesi ve başkentin adını dünyaya duyurmak için yapılacak ortak çalışmalar konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Toplantının açılışında konuşan Yavaş, Ankara'daki iş dünyasıyla, genç girişimcilerle ve öğrencilerle iş birliği yaparak, kentte bilişimi ön plana çıkarmayı amaçladıklarını belirtti.

Bunun için de Bilkent Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını bildiren Yavaş, "Meclis'ten kararımızı aldık. Yönetmeliğin de çıkmasıyla birlikte yasal prosedürü yerine getirerek çalışmalarımıza devam ediyoruz. İş dünyası, organize sanayi bölgeleri, KOBİ'ler ve esnafla yan yana gelerek büyük bir konferans düşünüyoruz. Fuar yapar gibi sizleri onlarla görüştüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirerek bilişim sektöründe dünya markası olmayı hedeflediklerini vurgulayan Yavaş, konuşmasının ardından katılımcılarla Dikmen TechBridge Teknoloji Merkezi'ni gezerek incelemelerde bulundu.

YORUMLAR
500
Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı Bangladeş'in bağımsızlığının 50. yılı vesilesiyle Ankara'da fotoğraf sergisi açıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bilkent Üniversitesi, Silikon Vadisi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor - Son Dakika


Son Dakika
11:46 Kılıçdaroğlu'ndan "6 benzemez" tespitine yanıt: 6'mız da demokrasi konusunda birbirimize benziyoruz!
11:36 Gram altının fiyatı 926 lira seviyesinden alıcı buluyor
11:33 24 Mart 2022 Perşembe günü dolar 14,83 seviyelerinde işlem görüyor
11:32 Ticaret Bakanlığı, şeker fabrikalarına inceleme başlattı!
11:29 Rus ordusundan yeni skandal! Ukrayna savaşına 20 yaşında bile olmayan azınlık askerleri göndermiş
11:24 Türkiye Samsunlu iki kardeşin vurgununu konuşuyor! 16 milyar TL'yi hesaplarına aktaran kardeşler nasıl yakalandı, onları ne ele verdi?
11:22 Şeyma Subaşı tek başına tavla oynayıp, paylaşınca alay konusu oldu
11:21 Rus askerlerin yeni savaş yöntemi dehşete düşürdü! Kocasını öldürdükleri Ukraynalı kadına cinsel şiddet uyguladılar!
11:08 Lokanta işletmecisi Ömer Ercan: 150 liraya et alıp 30 liraya satamıyoruz, o yüzden et döneri menüden kaldırdık
11:04 Ali Babacan: AK Parti ve MHP muhalefete düşünce, parlamenter sistemi destekleyecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 11:56:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Silikon Vadisi benzeri bir modeli hayata geçirmeyi planlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement