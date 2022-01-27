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Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için mama üretimine başladı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için mama üretimine başladı

27.01.2022 16:04
Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için mama üretimine başladı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde ettiği gıda maddelerini kullanarak sokak hayvanları için mama üretimine başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde ettiği gıda maddelerini kullanarak sokak hayvanları için mama üretimine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, üretim fazlası ve geri dönüşümden elde ettiği gıda maddelerini kullanarak Sincan Geçici Hayvan Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde mama üretimine başladı.

Kurulan tesiste ilk etapta günlük 1 ton mama üretecek olan Büyükşehir Belediyesi, yılda 3,5 milyon lira tasarruf sağlamayı hedefliyor.

Gıda atıklarının Büyükşehir Belediyesine verilmesi çağrısı

Günlük 3 ton üretim kapasitesiyle Türkiye'nin en büyük mama üretim projelerinden birisini hayata geçirdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, restorandan kafelere kadar tüm özel, kamu kurum ve kuruluşları ile gıda üretimi yapan fabrikalara, gıda atıklarını Büyükşehir Belediyesine verme çağrısında bulundu.

Aslan, "Ankara'da çok sayıda özel ve kamu kurum ve kuruluşu var. Bu kurum ve kuruluşların kazan dibi gıda artıklarını bize vermeleri halinde onları mamaya dönüştürerek sokak hayvanlarının beslenmeleri için kullanacağız. Üretim fazlası gıdalarını vermek isteyen kuruluşlar Büyükşehir Belediyesi ile temasa geçebilirler." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için mama üretimine başladı - Son Dakika


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