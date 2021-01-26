- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

26.01.2021 13:41

- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları barınaklarına mama yardımında bulundu.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı hayvanseverlerle birlikte sokak hayvanları barınaklarına mama yardımında bulundu.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu kış aylarında ABB ekipleri ve gönüllü hayvanseverler, Ankara'nın çeşitli bölgelerindeki sokak hayvanlarına sosyal sorumluluk projeleri kapsamında 20 ton mama dağıtımında bulundu.

Ankara Kent Konseyi Hayvan Hakları Çalışma Grubu, Patili Can Dostlar Derneği, Pedallı Bisiklet Grubu üyeleri ve Temas Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği bölge gönüllülerinin katıldığı besleme çalışmaları Çankaya İmrahor Vadisi'nden Eymir Gölü'ne kadar uzanan dere havzasında yoğunlaştığı belirtildi. Koronavirüs salgınının sadece insan hayatını değil sokak hayvanlarının da hayatını olumsuz etkilediğini ifade eden Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Şube Müdürü Mustafa Şener, "Gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları ile birlikte Ankara genelinde gerek kış aylarında olsun gerekse sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde farklı noktalarda besleme çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı
- Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları, Ankara, kar, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel - Ankara Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika


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