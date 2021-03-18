Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor

18.03.2021 12:11
Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor, System.String[]

2020 yılının başında Başkentli yeteneklerin dünyaya açılması ve tanınmasına destek olmak amacıyla youtubelara ücretsiz sunulan ancak pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor.

2020 yılının başında Başkentli yeteneklerin dünyaya açılması ve tanınmasına destek olmak amacıyla youtubelara ücretsiz sunulan ancak pandemi nedeniyle ara verilen ücretsiz stüdyo hizmeti yeniden başlıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi, normalleşme süreci ile birlikte hijyen tedbirleri dahilinde stüdyosunun kapılarını youtuberlara tekrar açıyor.

Genç yetenekleri desteklemek amacıyla geçtiğimiz yıl Büyükşehir Belediyesinin stüdyolarını ücretsiz olarak youtuberlara açan Ankara Büyükşehir Belediyesi, pandemi süreci nedeniyle ara verilen hizmeti yeniden başlatıyor. Gençlerin tanınmalarını, kendilerini ifade edebilmelerini ve dünyaya açılmalarını sağlayacak girişimlere katkı sağlamayı hedefleyen hizmet, hijyen tedbirleri dahilinde yeniden hayata geçiriliyor.

Büyükşehir Belediyesinin stüdyosunu kullanmak isteyen youtuberlar için ön başvuru süreci başlatılırken, haftanın iki günü (Salı ve Çarşamba) 10.00-11.00, 11.00-12.00, 14.00-15 ve 15.00-16.00 saatleri arasında randevu talebinde bulunabilecek. Video çekimlerini kendilerine ayrılan 1 saatlik zaman diliminde gelip çekebilecek olan youtuberlar, Büyükşehir Belediyesi ile muvaffakiyet imzalayarak; stüdyodaki elektrik, ışık, masa, sandalye ve green box gibi birçok ekipmanı da ücretsiz kullanabilecek. - ANKARA

Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor
Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediyesi stüdyolarını Youtuberlara açıyor - Son Dakika


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